El Consorcio, en plena forma en San Sebastián, demuestra que la buena música «nunca muere»

Se (re)unieron en 1993 para rescatar las canciones de 'toda una vida'. Y desde entonces –de aquello hace más de 30 de años– no se han separado. De hecho, es lo que siguen haciendo. «Nunca hemos cancelado un concierto porque faltase uno de nosotros». Así, mediante aplausos, con una gran obertura y una elegante y musical entrada en un escenario totalmente renovado, enérgico, fueron recibidos Carlos Zubiaga, Iñaki y Estíbaliz Uranga, y Allende Blanco, «hija de Sergio y Estíbaliz», tal y como le presentó su orgulloso tío. «Viene a sumar, no a sustituir a su tía, porque Amaia es insustituible». Aclararon que la primogénita y esencial dama «está bien, se está recuperando de una operación, pero tanto Amaia queremos siempre seguir sonando y somos conscientes de que el show debe continuar», añadió nada más terminar los primeros acordes de 'El vendedor'.

Esta gira es un verdadero punto de inflexión en la trayectoria del ahora cuarteto. Un espectáculo más Consorcio que nunca -magistrales los combinados de voz, los temas compartidos, las voces...- que se duplica en la vuelta a la esencia a la que suman una nueva era. Allende llega para quedarse y enriquece el repertorio clásico, pero seguro, e interpreta melodiosamente los temas que le lega su tía Amaia. Incluso las 'Palabras de amor' de Serrat, que solo dejó traducir al castellano a Uranga, «a nadie más».

Una impoluta Estíbaliz ya lo advirtió (bromeando): «A mi edad tenía dos opciones: o ir al centro de salud o cantar». Ella, y todos los que fueron este domingo al Kursaal, eligieron la segunda. Un público en gran parte mayor, pero al que se sumaron unos cuantos jóvenes que, curiosamente no venían de acompañantes, sino como fans, (»todos nuestros fieles acompañantes, los culpables de que sigamos en los escenarios») que aplaudió, coreó, lloró y rio con el cuarteto, siempre satisfecho de volver a Donostia. No defraudaron, pese a la dificultad de elaborar repertorios, y por eso no faltaron temas clásicos de Mocedades ('La otra España', ''Le llamaban loca', 'Amor de hombre') ni de Sergio y Estíbaliz ('Piel', 'Búscame', 'Cantinero de Cuba') ni tampoco de El Consorcio -porque ya ha dado tiempo de sacar unos cuantos discos-. Incluso rescataron alguna canción «¿nueva?», de las no trilladas, demostrando lo mucho que se ha hecho desde la reunión de hermanos que organizó Rosa León hace tres décadas.

Los 'momentazos', móvil en mano (incluso ellos), fueron las linternas al alza en 'Eres tú', la conga en 'El chacacha del tren' o las súplicas a la más solicitada 'Secretaria'. No sin antes mover el esqueleto, recurrir a los míticos guateques o recordar viejos tiempos, de cuando Estíbaliz hizo musicales. «Gracias por acompañarnos», dedicaron los Uranga al despedirse (en euskera) en un concierto en el que demostraron que la buena música y el trabajo bien hecho «nunca muere».

