Sara Azurza, Paul San Martín y Lide Hernando, entre los invitados al concierto navideño de Discos Mon Oncle

Quince músicos de distintas generaciones las generaciones y de estilos variados participarán en el tercer concierto navideño de Discos Mon Oncle que tendrá lugar el ... jueves 18 de diciembre en el teatro Victoria Eugenia de Donostia. La cita, organizada por el podcast de Ricardo Aldarondo y con la dirección musical de Joserra Senperena, propone un modo diferente de celebrar la Navidad.

Mikel Aguirre, Sara Azurza, Andrea Buenavista, Simón Ezquiaga, Lide Hernando, Lidia Insausti, Javier Sun e Itziar Yagüe son algunos de músicos guipuzcoanos que participarán en este evento en el que también estarán los compositores y pianistas Cheli Lanzagorta, Paul San Martín y Joserra Senperena, y el guitarrista Pablo Oliva.

El concierto contará además con la participación especial de Parade & Nacho Casado, dos de los nombres más destacados del indie pop español de los últimos años. Al igual que el año pasado habrá un coro infantil invitado al concierto que en esta ocasión será Zariatxo Abesbatza, dirigido por Imanol Elizasu.

El repertorio se compone de canciones navideñas exclusivas que cada año distintos músicos crean desinteresadamente para el programa especial de Navidad del podcast, más algunas versiones de standards internacionales del género. El cartel es un diseño de Estudio Lanzagorta con una ilustración de Iker Ayestaran.

El concierto, cuyas dos anteriores ediciones tuvieron una gran acogida, arrancará a las 19.30 horas. Las entradas ya están a la venta al precio de 20 € en las taquillas de los teatros Victoria Eugenia y Principal y en la página web de Donostia Kultura.