Los participantes en el concierto de Navidad de Discos Mon Oncle del año pasado. JUAN G. ANDRÉS

Sara Azurza, Paul San Martín y Lide Hernando, entre los invitados al concierto navideño de Discos Mon Oncle

La cita, que se celebrará el 18 de diciembre en el teatro Victoria Eugenia, contará también con la participación de Parade & Nacho Casado

A. Vega

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:41

Quince músicos de distintas generaciones las generaciones y de estilos variados participarán en el tercer concierto navideño de Discos Mon Oncle que tendrá lugar el ... jueves 18 de diciembre en el teatro Victoria Eugenia de Donostia. La cita, organizada por el podcast de Ricardo Aldarondo y con la dirección musical de Joserra Senperena, propone un modo diferente de celebrar la Navidad.

