'Citizens of Boomtown' de The Boomtown Rats

Antes de convertirse en un icono de la solidaridad mundial y en pionero de las ONGs gracias al festival Live Aid que en 1985 recaudó fondos para luchar contra el hambre en Etiopía, el irlandés Bob Geldof (Dublin, 1951), Sir del Imperio Británico y hombre rico con una fortuna calculada en más de 150 millones de dólares, militó en el grupo The Boomtown Rats entre 1975 y 1986. Un par de sus singles fueron número 1 en Reino Unido, y el más recordado es 'I don't like Mondays' (No me gustan los lunes), de 1979 y sobre una californiana de 16 años que tiroteó el colegio sito frente a su casa provocando dos muertos.

Ese grupo se reactivó en 2013 y acaba de salir su séptimo álbum, 'Citizens of Boomtown' (BMG), el primero en 36 años y lanzado en 2020 por ser el año de la rata. Diserta Bob: «La gente parece haber olvidado que nosotros tomamos nuestro nombre de Woody Guthrie, el gran activista musical. Creo que The Boomtown Rats han demostrado siempre que el rock es otra forma de activismo». Son diez canciones de nivel más que digno, mejor en el rock americano épico a lo Marah, el sorprendente garaje tipo Iggy Pop y los guiños a Bowie, Bo Diddley y el glam que en el ciber blues y la emulación de la rave.

'Citizens of Boomtown' (BMG), The Boomtown Rats' . Disponible en todas las plataformas digitales, CD y vinilo.