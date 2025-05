El legendario Chris O'Leary se pone al frente de su banda de blues hoy en Club 44

DV Viernes, 30 de mayo 2025, 07:04 Comenta Compartir

La iniciativa musical donostiarra Club 44 recibe esta tarde una visita especial con «una banda de blues espectacular con seis músicos en escena», según avanza la propia entidad. El líder del grupo, Chris O'Leary, fue miembro de la banda Levon Helm (legendario miembro de The Band) y ha compartido escenario con el también histórico compañero de los Rolling Stones Bobby Keys, así como artistas como The Fabulous Thunderbirds, Jimmy Vivino, Jeff Healy, Steely Dan, Albert Lee, Jamey Johnson, Warren Haynes, Michael Mcdonald y el gran James Cotton, «por nombrar solo algunos».

El concierto Hoy viernes The Chris O'Leary Band, grupo con seis músicos en escena.

Hora 19.30.

Lugar. Café El Andén, en el barrio donostiarra de Atotxa.

Chris también ha grabado con Bill Perry, Hubert Sumlin y Richie Havens, entre otros. El CD debut de Chris O'Leary Band 'Mr. Used to Be' ganó el premio al mejor debut de nuevo artista CD Blues Blast de 2011 y fue nominado al mejor debut de nuevo artista en los American Blues Music Awards de 2011. Sus lanzamientos de Live At Blues Now y Seven Minutes Late también les valieron nominaciones al premio Blues Blast.

Su último disco, aclamado por la crítica, 'The Hard Line', debutó en el número 1 en las listas de blues de Billboard y «alcanzó el número 1 en prácticamente todas las listas de radio en los Estados Unidos y en el extranjero», explican los responsables de Club44, que organizan el concierto en su sede habitual del café El Andén de Atotxa a partir de las 19.30.