Lucas Arizabalo, con la camiseta de la última gira. «Tengo pocas fotos con Joaquín, nunca me he preocupado de eso», dice. Arizmendi

Lucas Arizabalo

Chófer de Sabina
El chófer del 'maestro' es de Errenteria: «Joaquín Sabina ha sido mi segundo padre»

Lucas Arizabalo ha sido durante más de veinte años conductor y confidente de Sabina. Antes lo fue de Los Ronaldos o La Oreja de Van Gogh. Es la otra cara del rock, con un arsenal de anécdotas

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:07

Comenta

«Me quedo sin psiquiatra, pero tú también», se dijeron. Lucas Arizabalo y Joaquín Sabina van a echar de menos los largos viajes compartidos en ... más de veinte años de furgoneta, «hablando a veces de tonterías pero haciéndonos terapia mutua muchas otras». Lucas, nacido en el barrio de Zabalbide de Errenteria hace sesenta años, y afincado en Oiartzun, puede presumir de haber sido chófer y confidente del «maestro» en sus giras por España durante más de dos décadas, desde que Iñigo Argomaniz les puso en contacto. «Joaquín es un ser excepcional, como un segundo padre para mi, que me ha enseñado mucho sobre la vida», confiesa ahora Arizabalo. «Bueno, y yo a él: me llama 'mi primo vasco'». Siempre obligado a ser discreto, «porque en la furgoneta se cuece la otra cara del rock», el conductor abre hoy el cofre de las anécdotas después de que Sabina se despidiera de las giras para siempre el pasado domingo en Madrid.

