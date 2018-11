Tres continentes, unidos por la música coral Coralistas de Cuba, Ucrania y Filipinas, en el recinto Ferial de Tolosa, durante la cena, tras su actuación en el concurso; tres continentes unidos por la música coral. / IÑIGO ROYO Los coralistas, tras su participación en el concurso, fomentan la convivencia en las cenas del Ferial | Historias humanas de los cantantes, personas de diferentes profesiones, culturas y razas, unidas por una pasión común JUANMA GOÑI TOLOSA. Sábado, 3 noviembre 2018, 08:15

En Tolosa, estos días, una presentadora de televisión de Manila, una analista química de Hamburgo, un estudiante de ingeniería civil de Tokio y un banquero de Salt Lake City, dan rienda suelta a su verdadera pasión: la música coral. Son sólo cuatro ejemplos de las historias humanas y cotidianas que encierra cada coro. Lógicamente, encontramos muchas más entre todos los integrantes de los dieciséis que participan en el certamen coral de Tolosa. Personas procedentes de tres continentes, exponentes de diferentes profesiones, culturas y razas, que comparten una afición sin las que sus vidas, confiesan, «no tendrían el mismo sentido».

Muchos de los cantores están vinculados a la música en sus diferentes facetas, pero también entre ellos se despliegan oficios de lo más diversos: una cirujana filipina, un comerciante letón, un fabricante de violines norteamericano... Sin ir más lejos, el entrañable director del coro Landarbaso, Iñaki Tolaretxipi, es profesor especializado en cuestiones de ingeniería ajenas a las musicales, y tuvo que impartir clases sobre 'térmica' la víspera de su exigente estreno en el Certamen.

Durante su participación en el concurso, además de cantar varias canciones con sus coros -una de ellas, en euskera-, todos ellos comparten vivencias con otros 'compañeros' coralistas en las cenas que la organización del CIT dispone en el recinto Ferial, habilitado como comedor. Allí acuden todos tras su participación en el concurso, ya sin la tensión de la competición. Ayer, por ejemplo, cenaron patatas guisadas, albóndigas en salsa y flan de vainilla. Recobraron fuerzas tras una dura sesión competitiva. Y tras la cena, retornan a los autobuses que les aguardan en el exterior, y que les llevan a sus alojamientos en hostales y albergues de diferentes localidades guipuzcoanas.

«Es emocionante ver que alguien que vive en otro punto del planeta comparte tu pasión»

Tras la tensión del concurso recobraron fuerzas con albóndigas y guiso de patatas

Los voluntarios de la organización coordinan a la perfección todo el engranaje que supone la gestión del 'catering'. El idioma no es problema. Como dice la cubana Kirenia, integrante del coro Entrevoces, «la música es universal; con ella te puedes comunicar aunque no hables el mismo idioma de la persona que se encuentra frente a ti».

«Esto no se puede describir»

Ines Lehmann vive en Hamburgo. Esta alemana de 57 años es química de profesión, y confiesa sentirse «muy apasionada» por la música. «Siempre me ha gustado cantar, no podría estar sin hacerlo, a mi vida le faltaría algo si no lo hago». Ines no es profesional del canto, pero su afición hacia la coralidad le viene de muy lejos, ya desde su juventud. «He cantado en varias corales y hace diez años me dijeron que 'I Vocalista', mi actual grupo, necesitaba sopranos; no lo dudé, soy feliz aquí».

Inés valora su participación en un concurso como el de Tolosa. «Me pongo a a pensar en el hecho de que gente tan diversa y procedente de tantos diferentes países compartamos esta misma pasión... y me emociono», dice. «Me resulta muy enriquecedor apreciar cómo cantan en otros lugares, conocerles e intercambiar experiencias. Es algo que no se puede describir».

Leonardo Barquilla, un cubano de 33 años, es licenciado en Música y arreglista musical. Su vida siempre ha estado vinculada a la música. Conocer al maestro Silva le marcó profundamente. «Soy de Santiago de Cuba, que es la 'patria' de la coralidad en el Caribe, de alguna manera estaba destinado a dedicarme a esto», confiesa. Ahora vive en La Habana, y destaca el sistema educativo musical que rige en su país. «Yo creo que la Licenciatura funciona muy bien, y que ofrece posibilidades para ir progresando si haces valer tu talento». Para Leonardo, vivir la experiencia de participar este año en el concurso tolosarra con su coro Entrevoces resulta «fascinante para alguien como yo, que se dedica a esto». «Es interesante ver qué propuestas corales tienen los europeos, o los asiáticos, que este momento están en la cima de la coralidad». También considera muy válida la posibilidad que ofrece el Certamen para «intercambiar repertorios». «Es todo muy enriquecedor, nosotros aportamos nuestra música y al mismo tiempo nos llevamos otra muy diferente a la que hacemos. De este intercambio todos salimos ganando».

La 'Ana Blanco' filipina

En la cola del 'self service', portando su bandeja y haciendo gala de una amabilidad exquisita, nos encontramos con Angelica Lazom Meyaga, una filipina que se expresa bien en español. Resulta ser una popular presentadora de informativos en la televisión pública de su país. Lleva muchos años ejerciendo esta labor. Es como la 'Ana Blanco' filipina. Coqueta, no quiere desvelar su edad. «Nosotros hemos crecido viéndola por la tele», exclamaba una joven componente del coro Ateneo Chamber Singers, en la que también canta Angelica. «Mi madre, de origen español, era cantante de ópera y me transmitió su pasión por el canto, como mi abuela», cuenta. «Estoy fascinada por la experiencia de participar en este certamen y emocionada porque mañana (por hoy), vamos a visitar el Santuario de Loyola. El Ateneo College, del que procede nuestro coro, fue fundado por los jesuitas, así que imagínate la ilusión que nos hace...».

El ambiente de Landarbaso

Mikel Martín, joven donostiarra de Altza, canta en el Coro Landarbaso, representante vasco este año, junto a Kup Taldea. «Es una delicia formar parte de este grupo, tenemos un ambiente impresionante». Es estudiante de Física, tiene 21 años, cantó en un coro de Trintxerpe y la música coral le acabó 'atrapando'. «Tolare, el director, me invitó a venir a Landarbaso. A veces me sorprende comprobar que el nivel que damos es equiparable al de los coros mundiales de élite que están aquí cenando con nosotros; muchos de ellos están formados por profesionales de la música. Nosotros somos otra cosa. Pero así debe ser, por lo visto damos el nivel, eso nos dice la gente, así que será verdad; yo no soy siempre consciente de ello, incluso me choca a veces», admite Mikel, entre incrédulo y divertido.

Irina y Ayumu

«Me llamo Ayumu Yamada». Este joven japonés de 22 años se presta gustoso y solícito a participar en el reportaje sin casi solicitarlo el periodista. Aunque chapurrea el inglés, se esfuerza en contar su vida. «Vivo en Yamanashi, una ciudad cercana a Tokio pero más pequeña». (Lo de pequeña es relativa, pues en ella habitan 900.000 almas). «Estoy estudiendo ingeniería civil, ya sé que no tiene nada que ver con la música, pero llevo dos años cantando en el Kinokai Youth Choir y me gusta mucho. Te aficionas a cantar y haces muchos amigos y amigas. Ves mundo y disfrutas de experiencias como ésta de venir a Europa».

Cerca del nipón, la ucraniana de 31 años Irina Ivenko despliega su elegancia y cierto 'glamour'. Incluso comiendo albóndigas no pierde el porte distinguido. Forma parte del prestigioso coro Oreya, sin duda el mejor de su país y uno de los favoritos a llevarse algún premio. «La última vez que participé, el público estuvo mucho más frío. Este año ha sido más cálido y receptivo», cuenta Irina. Ella sí vive de la música. «Estudié en la Filarmónica y me dedico al canto. Lo tenía claro desde que era un niña». «Ahora soy feliz en este coro, que es un verdadero embajador de nuestro país».

Sociedades y turismo

Mientras los coralistas cenan en el recinto Ferial, los miembros del jurado y demás personalidades invitadas, aprovechan su estancia en Tolosa para disfrutar con las giras turísticas y gastronómicas que les propone la organización. Ayer, por ejemplo, el CIT fletó un autobús para que todos ellos saborearan la cocina de Roberto Ruiz en su nuevo restaurante Hika, de Amasa. «También les gusta mucho vivir el ambiente de las sociedades populares», confiesa un miembro de la organización.

El máximo exponente de fusión entre gastronomía, canto e intercambio cultural llegará el domingo, con la comida de clausura que protagonizarán todos los coralistas, jurados, organización e invitados, en la comida del Ferial. Aquí volverán a adquirir protagonismo las historias humanas que tanto identifican a este certamen.