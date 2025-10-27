Catorce coros competirán desde el jueves en el 56º Certamen

Tras el prólogo de lujo que ha supuesto el Gran Premio Europeo, el certamen tolosarra encara la cuenta atrás hacia su 56ª edición, que se ... celebrará entre el jueves, 30 de ocubre, y el domingo, 2 de noviembre. En el concurso participarán nueve coros de cámara y cinco grupos vocales (más reducidos en número), procedentes de Indonesia, Ucrania, Alemania, Estonia, Austria, Venezuela, Letonia, Estados Unidos, Suecia y Japón. Todos ellos, además, ofrecerán cerca de sesenta conciertos en varias localidades del País Vasco y también en municipios de comunidades limítrofes.

Los coros de cámara cantarán en las modalidades de polifonía -donde interpretarán la obra obligada ''Ave Verum Corpus', de Javier Busto-, y canción vasca-música popular, en la que la pieza obligada será 'Arroxa Lilia', de Pablo Sorozabal. En esta sección ofrecerán además otra obra en euskera de elección libre.

La inmersión guipuzcoana de las corales participantes en el certamen es digna de ser resaltada. Sólo una de los catorce, la sueca, está alojada en la villa papelera. Las restantes se reparten por hoteles, hostales y albergues de Beasain, Zarautz, Oiartzun, Hondarribia y Lasarte. Los japoneses llegan hasta la ciudad vizcaína de Berriz. En Zarautz están instalados nada menos que siete coros, diseminados entre el aterpetxea, el hotel Txiki Polit, el hotel Zarautz, y el hostal Alameda.

Los coralistas vienen a un concurso exigente y se cuidan al máximo. Ensayan hasta la saciedad, pero también aprovechan el poco tiempo libre del que disponen para pasear por las ciudades, disfrutar de la gastronomía, el paisaje, y la cultura vasca. El día de la competición llegan en autobús hasta el teatro Leidor de Tolosa y, una vez concluida su actuación, cenan en el Ferial tolosarra, pero se vuelven pronto a su alojamiento.