Certamen coral de Tolosa

Catorce coros competirán desde el jueves en el 56º Certamen

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:26

Tras el prólogo de lujo que ha supuesto el Gran Premio Europeo, el certamen tolosarra encara la cuenta atrás hacia su 56ª edición, que se ... celebrará entre el jueves, 30 de ocubre, y el domingo, 2 de noviembre. En el concurso participarán nueve coros de cámara y cinco grupos vocales (más reducidos en número), procedentes de Indonesia, Ucrania, Alemania, Estonia, Austria, Venezuela, Letonia, Estados Unidos, Suecia y Japón. Todos ellos, además, ofrecerán cerca de sesenta conciertos en varias localidades del País Vasco y también en municipios de comunidades limítrofes.

