Cartas de amor a Ozzy Osbourne, Príncipe de las tinieblas

Los compañeros de Ozzy Osbourne en la banda que sentó las bases del heavy metal reaccionaron con sorpresa y, sobre todo, enorme cariño a la ... pérdida de su líder. El guitarrista Tony Iommi pone la piel de gallina al expresar tan descarnadamente su dolor: «¡No puedo creerlo! Mi querido amigo Ozzy ha fallecido solo semanas después de nuestro show en Villa Park. Es una noticia tan desgarradora que realmente no puedo encontrar las palabras, nunca habrá otro como él. Dios, Bill y yo hemos perdido a nuestro hermano. Mis pensamientos están con Sharon y toda la familia Osbourne. Descansa en paz Oz. Tony».

El bajista Geezer Butler escribió: «Adiós, querido amigo, gracias por todos estos años. Nos divertimos muchísimo. Cuatro chicos de Aston, ¿quién lo hubiera dicho? ¡Qué alegría haberlo hecho una última vez, de vuelta en Aston! Te quiero». Por su parte, el baterista Bill Ward, deja estas sentidas palabras: «¿Dónde te encontraré ahora? En los recuerdos, en nuestros abrazos tácitos, en nuestras llamadas perdidas... No, siempre estarás en mi corazón. Mi más sentido pésame a Sharon y a toda la familia. Descansa en paz. Mi pésame a todos los fans. Nunca un adiós. Gracias eternamente. Bill Ward».

Otros reconocidos músicos de la escena internacional tampoco quisieron dejar pasar la ocasión de despedirse, como Robert Plant, líder de Led Zeppelin: «Adiós Ozzy... Qué viaje... Navegar hasta allí... Finalmente en paz... ¡Realmente cambiaste el planeta del rock!». Dave Mustaine, de Megadeth, empieza su reconocimiento como una misiva: «Querido Ozzy, te voy a extrañar. No tanto como tu increíble alma gemela, la señora Osbourne. Gracias por todo lo que has hecho por todos nosotros. ¡Nos vemos en el otro lado!».

Nikki Sixx, de Mötley Crüe, uno de sus grandes compañeros de juergas, escribe: «Cuántas increíbles palabras de homenaje están llegando sobre Ozzy. Qué pérdida para la música en todos lados. Pero quería compartir algo privado sobre lo amable y dulce que era. Mi hija Frankie montó un stand para vender carteras hechas con cinta aislante, entonces Ozzy y yo vivíamos en Hidden Hills, California. Estaba yo allí con mi hija y de repente, escucho a Ozzy gritando mi nombre (...) Se acercó corriendo a nuestro pequeño puesto y preguntó qué estaba pasando. Se lo dije, se rió y dijo: 'Bueno, entonces me las llevaré todas'. Ese era Ozzy. Siempre estaré agradecido de que le diera a nuestra pequeña banda de Hollywood nuestra primer gran oportunidad... Gracias por la música, tu amabilidad y malvado sentido del humor. Buen viaje, amigo».

Mike McCready, guitarrista y fundador de Pearl Jam, que tocó la canción 'Inmortal' del último disco de Ozzy, 'Patient Number 9' (2022), comparte estas líneas : «Es triste escuchar que Ozzy ha muerto. Cuando estaba en el instituto descubrí el 'Sabbath'. 'War Pigs' fue aterrador y fascinante al mismo tiempo. Fue la voz de Ozzy la que me llevó a un universo oscuro. Un gran escape. Y cuando salió el disco 'Blizzard of Ozz' me convertí instantáneamente en un fan. (...) Gracias por la música, Ozzy hace que nuestro viaje en la vida sea mejor».

Por su parte, la banda Metallica ha dejado esto en sus redes: «Es imposible expresar con palabras lo que Ozzy Osbourne ha significado para Metallica. Héroe, icono, pionero, inspiración, mentor, y sobre todo, amigo son algunos pocos que me vienen a la mente. Ozzy y Sharon creyeron en nosotros y transformaron nuestras vidas y carreras. Él nos enseñó a jugar en las grandes ligas mientras que al mismo tiempo era cálido, acogedor, atractivo y brillante. Estamos desconsolados y devastados por esta pérdida y enviamos nuestro amor y condolencias a Sharon y a su familia, compañeros de banda, y su gran círculo de amigos. Dejó un legado increíble y se le extrañará mucho».