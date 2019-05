Capsula presenta disco y Aviador Dro celebra sus 40 años en la música Capsula, en una imagen promocional. J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 24 mayo 2019, 10:47

Capsula actuará esta noche en el Dabadaba para demostrar que no sólo son «el grupo de rock más fiable de Euskadi y Argentina», sino también una institución que sigue sacando discazos como 'Bestiarium'». Además, la sala de Egia recibirá mañana a Aviador Dro, «tan pioneros como legendarios» en el campo del pop electrónico español de los últimos 40 años.

Con la nueva incorporación de Jorge Cayama (batería), el trío afincado en Bilbao y liderado por los argentinos Martín Guevara (voz y guitarra) y Coni Duchess (voz y bajo) lanzó su último disco en marzo. 'Bestiarium' (Gaztelupeko Hotsak, 2019) es «el nuevo capítulo de su constante crecimiento, una docena de balas blindadas y una nueva demostración de evolución sin perder de vista los referentes», entre los que caben la psicodelia, el garaje y el post-punk. Así, en la hoja promocional escrita por el periodista Alfred Crespo se habla de «una apabullante lección de solvencia que, superado y aparcado hace mucho tiempo el factor sorpresa, invita a conocer junto a ellos parajes vírgenes».

Artistas Capsula / Aviador Dro Lugar Dabadaba (Donostia). Día y hora Hoy / Mañana 21.00. Entradas 10-13/15-18 euros.

Hay melodías con riffs demoledores ('Siren's Lips'), escalas arábigas ('Dry Your Mind'), medios tiempos hipnóticos ('Cry with You') y varios temas de largo recorrido ('Biform', 'Dead Summer' o 'Flaming Waves'). También pisan el acelerador hasta «llegar a la incandescencia» ('Sphinx'), plasman su ADN en algunas piezas ('Magnets') y entregan una «estratosférica» versión del 'Russian Roulette' de Lords Of The New Church, en la que colabora el argentino Gustavo 'Stuka' Fossá, célebre miembro de Los Violadores, el grupo de punk de los años 70 .

Pioneros

Mañana será el turno de Aviador Dro, grupo referencial del pop electrónico español que debutó en 1979. Bajo los mandos de Servando Carballar, único miembro fundador que queda en la banda, los madrileños se encuentran inmersos en una gira especial para celebrar su 40º aniversario. «Retomaremos nuestro repertorio y lo adaptaremos, una vez más, a los tiempos que corren. Vestiremos los nuevos uniformes que remarcan nuestras ideas encima de un escenario», han advertido los autores de canciones como 'La chica de plexiglás' o 'Nuclear, sí'.

Además, durante este año editarán un nuevo disco bajo el título 'Technotitlan', al tiempo que publicarán un libro que «servirá de registro» de parte de su memoria, «a través de la mirada de periodistas, dibujantes y los testimonios de los 18 Obreros Especializados del Aviador Dro que han trabajado para que 'El futuro venga detrás de nosotros'».