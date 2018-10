El canto que regalaba felicidad

«Quiero agradecer a ustedes su presencia en este concierto que ha sido un poco desastre (su clásica risa), y es que, en realidad, como se habrán dado cuenta, estoy jodida (de nuevo su risa)». Estas fueron palabras de su despedida en el último concierto que la escuché en 2015, en el teatro Arriaga de Bilbao. Luego en el camerino, al acudir a saludarla, aún continuaba riéndose, con esa impostación de voz suya, inigualable, de su torpeza al caminar, pues ya hace tres años necesitaba la ayuda de un bastón. «Estoy como para jugar en el Barça».

La conocí con motivo de su estancia en San Sebastián en el año 1989, pese a haberla visto y escuchado muchas veces antes (Barcelona, Oviedo, Bilbao, Madrid, Zaragoza, París), cuando me la presentó José Antonio Echenique el 24 de agosto de dicho año, en su camerino -arreglado lo mejor posible para la ocasión- del teatro, aquel destartalado Victoria Eugenia, tras una velada de imborrable recuerdo, con motivo del cincuentenario de la Quincena Musical, en el que sería su último concierto en Donostia. Había cobrado su cachet en metálico, en el descanso del concierto, siguiendo la antigua y tradicional costumbre en los cantantes liricos.

Por fortuna nos volvimos a ver en Sevilla, de la mano de Luis Andreu, a la sazón director artístico del Teatro Maestranza en los fastos del 92. Entonces pude disfrutar de su trato durante unos minutos antes de una cena habida en su honor. En dicha ocasión tuve el atrevimiento de preguntarle cual había sido su camino para alcanzar su prodigiosa técnica, de inmediato se rió en la forma que solo ella podía hacerlo y con absoluta sencillez me contestó: «Trabajo, trabajo, trabajo, respeto al compositor, y la mano de Dios. Yo soy muy creyente».

Ayer volvió a la eternidad -de donde todos venimos- la mujer que nos hizo llorar de felicidad al estar dotada de una voz irrepetible, poseedora de un mecanismo fonador inigualable, que daba en escena cuanto de sí tenía (que era una enormidad), que tomó siempre el lado positivo de la vida, empezando por reírse de sí misma por su volumen corpóreo, a quien nunca se le ha escuchado una mala palabra sobre sus compañeros, y que fue una fantástica profesora en sus 'master class'.

Era poco exigente, en cuanto a manías de otras mucho menos divas, con la salvedad de pedir al director de escenario que siempre vertiese en el suelo determinada bebida refrescante de cola al objeto de evitar cualquier resbalón, pues tenía pánico a caerse en escena.

La recuerdo en el teatro Campoamor cantando 'Sanson y Dalida' envuelta en los siete velos, diciendo al director de escena, en el ensayo general, «el último no me lo quito». ¡Gracias eternas, inolvidable Monserrat Caballé, por la inmensa felicidad que has regalado con tu canto. Contigo se ha ido una forma distinta de cómo ha de entrar el canto en el alma!