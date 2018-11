El canto noble EMECÉ CRÍTICA DE MÚSICA Domingo, 25 noviembre 2018, 10:04

Siempre resulta atractivo volver al pequeño auditorio Bastero, dotado de un equipo técnico eficiente, que necesita, ya, un mayor refuerzo en personal. Sentado ello, cabe reprochar a la programación que el concierto que aquí se valora tuviese lugar un viernes a las nueve y media de la tarde/noche, horario totalmente inadecuado en el inicio de un fin de semana. En esta ocasión apenas se cubrió un tercio del aforo, aunque ¡eso sí! el publico disfrutó mucho del canto noble que ofreció este importante coro, el Landarbaso, con una programación integrada, mayoritariamente, por obras contemporáneas, lo que avala la actual tendencia coral en acudir a fuentes nuevas de contrastada calidad.

A nadie voy a descubrir la calidad musical de esta agrupación, aunque siempre hay momentos más felices que otros, como fue 'Two Sacred Song', Laudate, del paisatarra Josu Elberdin, donde el calor armónico que mana del papel pautado estuvo brillante. Otro momento de la nobleza coral que cubre al Landarbaso quedó expuesta en la composición 'Lau Teilatu' del italiano Alessandro Cadario. La audiencia volcó su entusiasmo ante el solo de la voz de Maddalen Dorronsoro en la preciosa versión presentada de la obra 'Only in Sleep', del compositor letón Ëriks Esěnvalds. ¡Una gran gozada!