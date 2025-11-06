El guiño al euskera de Leire Martínez en su próximo proyecto musical: «Tengo intención de publicar algunas canciones en euskera» La cantante de Errenteria descarta que el EP en euskera vaya a formar parte de su actual disco, ya que quiere prestarle una mayor atención: «No quería tratarlo mal o que fuera un trabajo hecho precipitadamente»

Leire Martínez ha emprendido un nuevo proyecto en la música. La cantante de Errenteria ha dejado atrás su separación de La Oreja de Van Gogh tras 17 años como vocalista del grupo donostiarra, y se ha reinventado en solitario. De hecho, desde el pasado 14 de octubre de 2024 la guipuzcoana ya ha sacado a la luz tres temas muy personales ('Mi nombre', 'Tres deseos' y 'Tonto por ti'), y está a un paso de publicar su primer álbum, que se espera vea la luz en 2026. Este mismo martes, la cantante era noticia por la nueva obra de LKN, el 'Bansky navarro' que la ha dibujado dándose un beso con Amaia Montero.

Mientras tanto, Leire Martínez ya tiene comprometida su primera gira musical en solitario, que le llevará a principios del próximo año a subirse al escenario en plazas como la Sala La Riviera (Madrid, 22 de febrero), la Sala Santana (Bilbao, 1 de marzo) o la Sala Razzmatazz (Barcelona, 15 de marzo), entre otras.

Eso sí, este miércoles la cantante guipuzcoana ha adelantado cuáles son sus intenciones a corto plazo, y hay una que ha llamado la atención por encima de todas: tiene intención de componer una o varias canciones en euskera. Así lo ha reconocido en Gaztea, la emisora de radio a la que ha ofrecido una entrevista. En la misma, Leire Martínez concreta una idea que le ha rondado la cabeza. «No sé si un disco entero en euskera, pero mi intención al menos sí que es la de publicar un EP en euskera», reconoce ante la sorpresa del locutor. Todo un guiño al euskera del que, eso sí, no ha querido dar más detalles, y sobre la que tampoco ha dado mayores pistas sobre si se tratará de una grabación breve o un minidisco que incluya varias canciones en euskera.

Eso sí, la vocalista sí ha concretado que este EP en euskera no formará parte de su próximo disco, que está a punto de ver la luz. «En el disco no aparecerá finalmente alguna canción en euskera, porque estoy trabajando en un proyecto en paralelo», añade, antes de dar a conocer las razones por las que quiere retrasar su publicación: «No quería tratarlo mal. Para mí que hubiera alguna canción en euskera era importante, y no quería tratarlo mal, o que fuera un trabajo hecho precipitadamente. Quiero darle un nuevo espacio, más extenso, más trabajado. No sé si un disco entero, pero sí un EP en euskera».