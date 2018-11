Femi Kuti: «Una canción puede dar esperanza e inspirar a las nuevas generaciones» Femi Kuti, acompañado por tres integrantes de su banda, en una imagen promocional. / OPTIMUS DAMMY Músico El nigeriano, hijo del creador del afrobeat, actúa hoy en el Dabadaba para presentar 'One People One World' al frente de 13 músicos Femi Kuti Músico JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Lunes, 19 noviembre 2018, 06:55

Femi Kuti (Londres, 1962) tenía 15 años cuando comenzó a tocar en Egypt 80, la banda de su padre Fela. Tras la muerte de éste en 1997, se convirtió en el principal guardián del legado del creador del afrobeat, aunque llevaba ya tiempo volando en solitario. Durante tres décadas y una decena de discos, ha mantenido vivo un género que mezcla patrones de batería nigerianos tradicionales con el ritmo suave del highlife y el soul estadounidense, además de funk y R&B. En su actuación del lunes en Donostia junto a los 13 músicos y bailarines de Positive Force, su grupo de siempre, no faltarán la alegría, el ritmo y la reivindicación.

- El álbum comienza con 'Africa will be great again', que suena, quizá, demasiado optimista...

- Nuestros países son ricos y habría que preguntarse por qué África está en una situación que no siempre fue así. Occidente tiene mucha culpa de ello, y claro, nosotros también, porque no hay que olvidar a los políticos corruptos que se enriquecen a costa de la gente. En este disco, sin embargo, he querido enviar un mensaje de esperanza en el que creo realmente: África puede ser grande otra vez. Tal vez suceda algún día porque las nuevas generaciones están muy preparadas.

- Como es habitual en usted y lo era en su padre, en el disco abundan los mensajes sociales y la denuncia. 'One People One world' es el himno más poderoso...

- Es el mensaje más importante del disco. Al final, todos estamos juntos en un mismo pueblo, vivimos en el mismo planeta. Más allá de las diferencias económicas, sociales y religiosas, compartimos una misma casa que puede derrumbarse en cualquier momento si no la cuidamos. Y si esa casa se derrumba, dará igual que seas blanco o negro, rico o pobre, feliz o desdichado. Es algo muy simple que olvidamos con una facilidad pasmosa. Nos creemos demasiado grandes, demasiado fuertes y nos estamos cargando el planeta sin ser conscientes de ello: estamos destinando millones de recursos para controlar las migraciones, para obtener la tecnología más avanzada y nos estamos olvidando de lo primordial.

El concierto Cartel Femi Kuti. Lugar Dabadaba (Donostia). Día y hora Lunes, día 19 (20.30). Precio 20/25 euros.

- Otros temas son 'Best to Live on The Good Side', 'Evil People', 'Corruption na stealing', 'Dem militarize democracy'... Su música demuestra que el ritmo, la alegría y el baile son también herramientas para la reivindicación...

- En este álbum yo he reflejado mis raíces. Cuando era pequeño escuchaba funk, highlife, jazz, música clásica, folklórica y, obviamente, las composiciones de mi padre. Llevo todo ello dentro de mí y al componer las canciones del nuevo disco no he pensado: «Ahora voy a hacer funk, ahora voy a hacer afrobeat...». No, más bien me he abandonado a una inspiración superior y ha salido lo que ha salido, pero claro, sin olvidar lo que yo llevaba dentro, que son los ritmos que he citado antes...

- ¿Qué tiene más peso en su vida? ¿Su papel de activista o de músico?

- Para mí ambas cosas van ligadas pero, ante todo, soy músico. Vengo de una tradición familiar muy poderosa que inició mi padre, estoy abierto a muchas influencias, pero en mis textos hablo de la situación que me rodea, de lo que vivo día a día junto a mucha gente. No es un mundo idílico ni poético, pero atención, ese mundo en el que vivo yo es el mismo en el que vivís vosotros también en Occidente: no os creáis que es algo exclusivo de África. Quizá vosotros lo vivís rodeados de mejores atenciones médicas o más derechos laborales. En África tener un trabajo y no sufrir ninguna enfermedad grave ya es un éxito pero en el fondo, no hay tanta diferencia. Así que, ¿de qué iba a hablar en las letras de mis canciones ? Yo también sé apreciar una puesta de sol, pero en mis canciones debo hablar de temas que preocupan más a la gente que los colores de un atardecer otoñal.

- Una canción no puede cambiar el mundo pero...

- ...pero puede cambiar el futuro, dar esperanza e inspirar a las nuevas generaciones. Es lo que he pretendido con 'One People One World', convencido de que pese a todos los problemas, podemos conseguir que haya grandeza en nuestras vidas. Los artistas tenemos una forma de llegar a la gente más directa. El público se fía de nosotros, no duda de que le estemos robando o engañando. Con esto no quiero decir que no haya políticos honrados que puedan cambiar el mundo denunciando lo que está mal y mejorando las condiciones de la gente. De hecho, ha habido algunos casos.

- Hoy tenemos más música que nunca a nuestro alcance, pero, ¿no la escuchamos de manera más superficial?

- No lo creo, o no lo sé, al menos esa no es mi experiencia. Nuestro público se vuelve tan loco con nuestra música como hace 20 o 30 años. Hay músicos haciendo afrobeat en todas las partes del mundo y la gente sigue bailando y reaccionando de la misma manera que cuando escucharon ese estilo que mi padre creó en los años 70. Nuestro público se renueva: los más jóvenes están en primera fila y los veteranos que ahora bailan menos se ponen al fondo de la pista pero están ahí.