«Cambiaremos según las tendencias» C. Tangana, idolatrado y odiado a partes iguales, durante su show del viernes en el Donostia Festibala del hipódromo. / JUAN G. ANDRÉS Donostia Festibala reunió a más de 14.000 personas en su octava edición | Los responsables destacan la ausencia de incidencias y la idoneidad del hipódromo como recinto para muchos años JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN Lunes, 17 septiembre 2018, 06:52

. «La primera vez siempre es difícil; a partir del próximo año viene lo mejor». Es el premonitorio titular de la entrevista que Sergio Cruzado concedió a este periódico justo hace un año. El mal tiempo deslució el estreno del hipódromo como sede del Donostia Festibala, que vio reducida la cifra de espectadores: de los 11.000 que albergaba el parque de atracciones de Igeldo pasó a unas 7.500 personas. Sin embargo, la octava edición ha batido el récord de 14.000 asistentes gracias a un cartel que ha sabido movilizar al público joven.

«Nos hemos quitado la espinita. El buen tiempo y la oferta de conciertos han suscitado gran unanimidad en torno a un recinto en el que tenemos festival para rato», decía ayer un «encantado» Cruzado. La apuesta del director por «las músicas urbanas» ha sido un éxito y abre una línea de trabajo más «creativa». «Un festival sólo funciona si tiene una idea detrás y nosotros hemos pasado de pujar por grupos clásicos a tener el reto de saber qué ocurre con esos nombres más actuales que nacen en Internet y crecen exponencialmente en pocos meses. Sólo hay que tener intuición y permanecer alerta», afirma, consciente de que ello imposibilita imaginar cómo será la cita en cinco años: «Igual vuelven las guitarras o desaparecen del todo. Cambiará según las tendencias y lo construiremos sin sentar cátedra, siendo humildes y escuchando a quienes están construyendo el futuro, algo que no siempre hemos hecho los programadores».

A su juicio, «un festival con salud -y futuro- es un festival al que va gente porque le gusta la música más que el evento propiamente dicho», algo que no sucedía en Igeldo. Esta octava edición ha tenido un «público musical puro y duro», tanto que el viernes el hipódromo no dio sensación de lleno hasta la noche, pues hubo cantidad de jóvenes «muy fans» que sólo entraron cuando comenzó lo que les interesaba: Kase, O (22.30 horas), Nathy Peluso (0.10) y C. Tangana (1.30). Por ello, en el futuro Ginmúsica y Last Tour estudiarán si conviene adelantar el horario de los cabezas de cartel para atraer antes a la audiencia.

La cifra Asistencia. Más de 14.000 personas (6.500 el viernes y 7.500 el sábado) han asistido a la octava edición del Donostia Festibala. Éxito. La organización destaca la ausencia de incidentes y celebra el éxito de la apuesta por las músicas urbanas y de grupos que han atraído al público joven: Kase. O, C. Tangana, Berri Txarrak... Novena edición. 13 y 14 de septiembre de 2019 en el hipódromo.

Lo que no prevén modificar, al menos a corto plazo, es el diseño de los espacios distribuidos en 20.000 metros cuadrados, ni tampoco el aforo previsto, que rondará las cifras de este año para mayor «comodidad» del público. El hipódromo, añade, tiene espacio «para crecer» hasta el infinito, pero el festival debe tener una dimensión acorde al tamaño medio de Donostia: «No se nos puede ir la pinza».

Salvo la cancelación del concierto de Pussy Riot, que anularon su visita para estar junto a un miembro de su colectivo supuestamente envenenado por las autoridades rusas, «ha habido cero incidentes» y los autobuses-lanzadera funcionaron a la perfección.

El festival comienza ya a preparar su novena edición, que previsiblemente tendrá lugar el 13 y 14 de septiembre de 2019. A la pregunta de si hay muchos más cabezas de cartel con el gancho de los de este año, Sergio Cruzado no menciona ninguno , pero avanza: «Igual vienen más nombres internacionales que este año, pero en el Estado hay figuras del hip hop y otros estilos aledaños capaces de llenar el WiZink de Madrid».