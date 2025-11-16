«No tomamos un descanso: es un tiempo para centrarnos en la creación»

Se toman año y medio de descanso pero ya hay día de regreso. El viernes salieron a la venta las entradas para la cita del ... 6 de marzo de 2027 en Miribilla, en Bilbao.

– ¿Por qué ahora este momento de transición?

– Empezamos en 2020 y han sido cinco años muy intensos, viviendo cosas muy bonitas, componiendo, actuando... Este año hemos actuado en Londres o Estados Unidos. Pero hemos decidido frenar y alejarnos del foco con esta despedida de la semana pasada con tres llenos en el Euskalduna de Bilbao.

– No es un descanso.

– No lo tomamos como una época de descanso, solo es un tiempo de alejarnos del foco para poder centrarnos en la creación. Apostamos por pasar un año entero solo componiendo, leyendo, escuchando música, paseando... Hicimos números con nuestro manager, Joseba Razquin, para saber si era viable... y lo es.

– A ver si de tanto pensar les va a salir un 'Rosalía'.

– Estamos abiertos a todo, dispuestos a afrontar esa página en blanco con lo que surja, manteniendo nuestra esencia, el compomiso con el euskera, que es nuestro idioma, y dando prioridad al corazón.

– Tienen fecha de regreso: ese 6 de marzo de 2027.

– Es un hito que nos motiva. Teníamos dudas sobre si anunciar ya el regreso, pero en el Euskalduna notamos una energía del público que nos hizo sentir 'obligados' a marcar la vuelta.

– Hablemos de la banda: Bulego es más que Tom.

– Ruben Lizarralde es el guitarra, de una generación mayor pero de espíritu el más joven, siempre tirado hacia adelante, con un punto de madurez que da calma. Xabier Arrieta , batería, es como mi hermano, llevamos desde los 15 años juntos, yendo a conciertos, haciendo música. En directo nos acompaña Elba Azpillaga en los teclados, con su energía increíble y su humor... Y mencionaría a Joseba Errazkin, nuestro manager, aunque a él no le gustará: es el quinto beatle, le gusta estar a la sombra, con su mente brillante e inquieta.

– ¿Qué concierto hizo 'clic' en su historia?

– Además de aquel fallido en Andoain con la banda anterior, fue decisivo un concierto en Durango en 2020, en plena pandemia. Hasta entonces habíamos actuado solo en nuestra comarca. Ese día fuimos a Durango y de repente vimos que la gente, con sus mascarillas y distancias, se sabía nuestras canciones, las bailaba... Nos fuimos al camerino alucinados, nos miramos y nos dijmos: «Está pasando».