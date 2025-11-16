Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El líder de Bulego durante la conversación. De la Hera

«No tomamos un descanso: es un tiempo para centrarnos en la creación»

El viernes comenzó la venta de entradas para el concierto de Bilbao del 6 de marzo de 2027 que marcará el regreso de la banda tras el parón

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:32

Comenta

Se toman año y medio de descanso pero ya hay día de regreso. El viernes salieron a la venta las entradas para la cita del ... 6 de marzo de 2027 en Miribilla, en Bilbao.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  2. 2 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  3. 3 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5

    «La dislexia se diagnostica muy tarde, cuando el niño ya ha sufrido un montón»
  6. 6

    «Se van a ver imágenes inéditas de la Guerra Civil en Gipuzkoa»
  7. 7 «Teníamos el coche fichado y no lo hemos dejado pasar»
  8. 8

    Cuatro agentes de paisano con bolsas en un operativo discreto en Igara
  9. 9

    Anulan una oposición de ascenso en la Policía Local de Irun por la exigencia del euskera
  10. 10

    Las jornadas perdidas por huelgas en Gipuzkoa alcanzan máximos de los últimos trece años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «No tomamos un descanso: es un tiempo para centrarnos en la creación»

«No tomamos un descanso: es un tiempo para centrarnos en la creación»