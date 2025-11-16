Tiene 32 años, dos hijas y un bigote que recuerda a Freddie Mercury. Es de Azkoitia y en solo cinco años su banda, Bulego, se ... ha convertido en uno de los referentes de la música en euskera. Tom Lizarazu defiende la capacidad de la música para unir y no duda en declararse fan de La Oreja de Van Gogh. «Nos encantaría conocerlos mejor», dice.

Lizarazu y su amigo y batería del grupo Xabier Arrieta visitaron la Redacción de DV para hablar del momento que afronta el grupo: en pleno éxito han decidido parar año y medio «para pensar y crear». Ya tienen fecha de regreso, el 6 de marzo de 2027, en Miribilla. Las entradas salieron a la venta el viernes. El vídeo de esta conversación puede verse íntegro en diariovasco.com.

– ¿Tom o Tomax?

– Como prefieras, aunque Tomax ya solo me llaman el aita, la ama y mi hermana.

– Sus múltiples seguidores le conocen bien, pero habrá lectores que se seguirán preguntando quién es este señor con bigote.

– Soy un apasionado por la música que tiene el privilegio de formar parte de una banda como Bulego, de Azkoitia, que canta en euskera y tiene una visión global de su trabajo: además de en Euskal Herria hemos hecho giras internacionales, nacionales y de donde nos llaman.

– ¿Cómo empezó todo?

– Veníamos de otro grupo en el que éramos cinco componentes. Componíamos y ensayábamos un montón, pero no llegábamos a conectar con el público. Tocamos fondo un día que fuimos a actuar a Andoain: tras todo el esfuerzo de carga y descarga, prueba de sonido y demás preparativos nos encontramos con que el público eran cinco personas, tres amigos y dos que trabajaban ahí. No merecía la pena seguir así: para eso nos quedábamos a disfrutar en el local sin tanto esfuerzo. Pero de ese 'tocar fondo' terminó saliendo Bulego y las ganas de trabajar de otra forma.

– ¿Otra forma?

– Sí. En este tiempo las cosas han cambiado, pero hace cinco años no había tanta pluralidad de estilos en Euskal Herria. Veíamos grupos anglosajones que hacían músicas diferentes y queríamos hacer eso aquí, con estéticas distintas y otras formas escénicas. Queríamos innovar, aunque gente como Itoiz o Ken Zazpi ya habían abierto caminos en el pasado.

Seguidores «Una de las cosas que más me gusta de nuestro público es su diversidad, desde jóvenes 'litrando' hasta padres con hijos»

Pop «Nuestra relación con La Oreja es de fans. Les admiro. Por cuestión de edad la voz que escuchaba de crío es la de Amaia»

– Hablemos de inspiraciones: ¿cuántas veces le preguntan si su bigote se debe a Freddie Mercury?

– Ya. El parecido es razonable: soy moreno, tengo bigote... Pero no es buscado: me lo recomendaron para un vídeo que grabamos... y ahí se quedó.

– En escena también puede recordar al líder de Queen.

– Lo admiro: es una gran referencia en lo rompedor, en ir contra la corriente. Admiro en un artista que rompa moldes y abra miras. Ves hoy sus vídeos de hace un montón de años y siguen transmitiendo. Yo también soy enérgico en el escenario: todos los 'bulegos' lo damos todo en escena.

– ¿Los músicos vascos que cantan en euskera tienen relación con los músicos vascos que cantan en castellano?

– A mí me gusta pensar que sí. El productor principal en nuestros discos ha sido Eñaut Gaztañaga, que es el líder de Grises, banda de Zestoa que cantaba en castellano. No hay que juzgar el arte que sale de dentro y de forma natural. Quién soy yo para decir a otro cómo debe componer o sentir o en qué idioma cantar. Me gusta agarrarnos a lo que nos une y dejar de lado lo que nos separa. Vivimos una época muy polarizada en la que todo es negro o blanco, pero hay que saber convivir con la escala de grises. El grupo Grises canta en castellano pero tenemos mucho en común, el uso de 'sintes', la energía en el escenario... Son como nuestros hermanos mayores.

– ¿Tienen relación con La Oreja de Van Gogh, por ejemplo?

– Nuestra relación es de fans: les admiramos un montón. He coincidido con Leire en varias ocasiones, aunque ya no forma parte del grupo, y he mantenido cierta correspondencia con Xabi San Martín. Hemos escuchado mucho a La Oreja. Me haría muchísima ilusión conocerlos: así como admiramos a Grises admiramos a La Oreja. Desde el minuto cero decimos que hacemos pop.

Componer «Hay que escuchar al corazón: 'Zure Begi Horiek' nació mientras jugaba ante el piano con mi hija de nueve meses»

Disco «Rosalía nos está permitiendo ver en directo el nacimiento de algo histórico que marcará a una generación«

– Quizás a algunos de sus seguidores les suene raro que Bulego admire a La Oreja.

– Yo creo que no. Una de las cosas que más me gusta del perfil de nuestro público es su diversidad. Cuando miramos desde el escenario descubres que hay un espectro muy variado, desde padres y madres con niños pequeños disfrutando canciones como 'Zure Begi Horiek' hasta jóvenes litrando y cantando 'Entera daitezela', parejas que han dejado sus hijos en casa... La música en directo tiene la capacidad de dejar de lado las cosas que nos separan para vivir el momento conjuntamente.

– Por cerrar el tema 'Oreja': ¿Amaia o Leire?

– ¡Las dos! Leire ha estado ahí muchos más años, y la conozco y aprecio, pero si hablo de mi experiencia personal, yo empecé a escuchar a La Oreja de chaval y mis recuerdos están más vinculados a los inicios del grupo y por tanto a Amaia.

– Habrá escuchado el disco de Rosalía.

– Ane Lizarralde, nuestra comunnity manager, nos dijo una cosa que suscribo: estamos teniendo el privilegio de escuchar en vivo el nacimiento de algo que marcará a una generación. A veces pensamos que lo anterior es mejor y decimos, por ejemplo, qué suerte tuvieron quienes vivieron el momento de los primeros discos de Itoiz. Con Rosalía nos pilla otro momento histórico.

– ¿Qué escucha?

– Ahora Rosalía, pero también pop, rock, clásica, jazz, electrónica... La música hace la vida mejor, ya sea porque estás de fiesta, o triste, o enamorado... Estoy escuchando a Guitarrica Delafuente, o el último single de ETS, que me ha gustado muchísimo...

– Lo de 'público transversal' se vio mejor que nunca en el Jazzaldia y su concierto en la playa.

– Fue una noche muy especial. Ese día Marco, nuestro fotógrafo, estuvo tomando muchas imágenes del público: luego las veíamos y parecían hechas con Inteligencia Artificial como ejemplo de público transversal. Lo más bonito que nos da la música es vivir el presente de una manera mágica.

– Destacan de su música su energía positiva, el pop optimista en tiempos en que el pesimismo parece tener mayor prestigio.

– La música debe nacer de dentro. Así nació, por ejemplo, 'Zure Begi Horiek'. Yo intentaba componer pero me encontraba en pleno bloqueo creativo. Un día, para relajarme, me senté a jugar ante el piano con nuestra hija mayor, Julia, que entonces tenía nueve meses. Toqué una secuencia de tres acordes y de repente ella me miró, como si hubiera captado algo especial: esos tres acordes se convertirían en la canción. Me enseñó que hay que buscar las canciones dentro del corazón. Y si me salen optimistas es porque soy así, del lado positivo de la vida.

– La paternidad le ha cambiado.

– La mayor lección que he sacado de ser padre es vivir el presente. La mayor tiene tres años, la pequeña seis meses. Cada día cambian. Yo tengo tendencia a meterme en la vorágine del trabajo, pero lo importante es vivir esos momentos irrepetibles con los que tienes al lado.