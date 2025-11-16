Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tom Lizarazu en el plató de El Diario Vasco donde se celebró la entrevista. DE LA HERA

Tom Lizarazu | Líder del grupo Bulego

«Nos gusta que la música una a los diferentes: si somos fans de La Oreja, ¿por qué ocultarlo?»

Son iconos de la música en euskera y viven su propia senda con un pop optimista. El cantante de la banda de Azkoitia, que se aparta del foco en pleno éxito «para pensar», habla sin complejos

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Tiene 32 años, dos hijas y un bigote que recuerda a Freddie Mercury. Es de Azkoitia y en solo cinco años su banda, Bulego, se ... ha convertido en uno de los referentes de la música en euskera. Tom Lizarazu defiende la capacidad de la música para unir y no duda en declararse fan de La Oreja de Van Gogh. «Nos encantaría conocerlos mejor», dice.

