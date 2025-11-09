Bulego anuncia un concierto en 2027 en el cierre en Bilbao de su gira de despedida
Las entradas para la actuación del 6 de marzo de ese año en Miribilla saldrán a la venta del público general el viernes
San Sebastián
Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:14
Apenas cerrada este domingo la gira de despedida que ha culminado con tres actuaciones en el Euskalduna bilbaíno, la banda azkoitiarra Bulego anuncia ya su ... regreso a los escenarios para dentro de nada menos que año y medio. Será un único concierto en el Bilbao Arena (Miribilla) el 6 de marzo de 2027, en una cita que, según su promotora, «marcará el comienzo de una nueva etapa en su trayectoria». Las entradas salen ya a la venta este viernes.
El anuncio llega tras el éxito de su gira de despedida, con más de 12.000 entradas vendidas. «Con este regreso, Bulego promete no solo su vuelta a los escenarios, sino también mostrar la evolución de una banda manteniendo intacta su esencia y su capacidad de emocionar», señalaba la nota con el anuncio del regreso.
Las entradas para el concierto del Bilbao Arena se pondrán a la venta este próximo jueves día 13, a las 10.00 horas de forma exclusiva para la comunidad de Bulego, y será ya el viernes 14, a esa misma hora, cuando se abra la taquilla para el público general a través de los canales oficiales del grupo.
Con dos discos publicados –'Erdian Oraina' (2021) y 'Aldatu Aurretik' (2023)–, Bulego es una banda de pop euskaldun creada en Azkoitia en 2019 por Tomás Lizarazu (voz y guitarra), Rubén Lizarralde (guitarra), Xabier Arrieta (batería) y Elba Azpillaga (teclados). La banda se ha consolidado como uno de los referentes de la nueva escena musical vasca a través de su mensaje positivo, su conexión con amplios sectores del público y su personal sonido. En estos seis años el grupo ha actuado en Madrid, Bruselas, París, Londres, Los Ángeles y Osaka.
