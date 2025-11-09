Bulego anuncia un concierto en 2027 en el cierre en Bilbao de su gira de despedida

Apenas cerrada este domingo la gira de despedida que ha culminado con tres actuaciones en el Euskalduna bilbaíno, la banda azkoitiarra Bulego anuncia ya su ... regreso a los escenarios para dentro de nada menos que año y medio. Será un único concierto en el Bilbao Arena (Miribilla) el 6 de marzo de 2027, en una cita que, según su promotora, «marcará el comienzo de una nueva etapa en su trayectoria». Las entradas salen ya a la venta este viernes.

El anuncio llega tras el éxito de su gira de despedida, con más de 12.000 entradas vendidas. «Con este regreso, Bulego promete no solo su vuelta a los escenarios, sino también mostrar la evolución de una banda manteniendo intacta su esencia y su capacidad de emocionar», señalaba la nota con el anuncio del regreso.

Las entradas para el concierto del Bilbao Arena se pondrán a la venta este próximo jueves día 13, a las 10.00 horas de forma exclusiva para la comunidad de Bulego, y será ya el viernes 14, a esa misma hora, cuando se abra la taquilla para el público general a través de los canales oficiales del grupo.

Con dos discos publicados –'Erdian Oraina' (2021) y 'Aldatu Aurretik' (2023)–, Bulego es una banda de pop euskaldun creada en Azkoitia en 2019 por Tomás Lizarazu (voz y guitarra), Rubén Lizarralde (guitarra), Xabier Arrieta (batería) y Elba Azpillaga (teclados). La banda se ha consolidado como uno de los referentes de la nueva escena musical vasca a través de su mensaje positivo, su conexión con amplios sectores del público y su personal sonido. En estos seis años el grupo ha actuado en Madrid, Bruselas, París, Londres, Los Ángeles y Osaka.