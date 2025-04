Springsteen anuncia siete álbumes de temas inéditos

Ya lo había insinuado el año pasado en alguna entrevista, pero ayer lo confirmó en sus redes sociales. Bruce Springsteen empleó Instagram para anunciar que ... en breve saldrá a la luz 'The Lost Albums', una continuación de 'Tracks', la caja recopilatoria aparecida en 1998 con material inédito y versiones de temas propios que no se conocía. La fecha prevista para que llegue al mercado es el 27 de junio, escasos días después de sus conciertos en Donostia, el 21 y 24 de ese mismo mes. Hay un adelanto de lo que se podrá escuchar en el sencillo 'Rain in the river', que ya está disponible.

Los fans del 'Boss' quedarán más que saciados porque este 'Tracks II' contará con siete álbumes completos inéditos que se titularán 'LA Garage Sessions '83', 'Streets of Philadelphia Sessions', 'Faithless', 'Somewhere North of Nashville', 'Inyo', 'Twilight Hours' y 'Perfect World'. Cada álbum contiene al menos diez temas, siendo 'LA Garage Sessions '83' el más extenso, con nada menos que 18 canciones.

Cada disco tendrá su propio diseño, con un libreto encuadernado en tela de 100 páginas, fotos de archivo e incluirá notas del ensayista Erik Flannigan y una introducción del propio Springsteen.

Eso sí, no estarán al alcance de todos porque la espectacular caja tendrá una edición limitada con 9 vinilos por 320 euros o 7 CD, por 279 euros, ambos ya disponibles para reserva. Habrá una opción más económica porque también se publicará 'Lost and Found: Selections From The Lost Albums', una selección de 20 temas en doble vinilo o CD que al ser mucho más reducida, es mucho más asequible: 30 euros en vinilo, 17 en CD.

En palabras del de New Jersey «'The Lost Albums' eran discos completos, algunos de ellos incluso hasta el punto de ser mezclados y no publicados. He tocado esta música para mí y a menudo para mis amigos íntimos durante años. Me alegro de que por fin tengáis la oportunidad de escucharlos. Espero que las disfrutéis. La posibilidad de grabar en casa siempre que quería me ha permitido ir en una amplia variedad de direcciones musicales diferentes».

Banda sonora

'The Lost Albums' cubre algunos de los huecos entre los temas publicados durante la dilatada carrera de Springsteen. Grabadas entre los años 1983-2018, son 83 canciones, entre las que se encuentra una banda sonora para una película que nunca se hizo en el disco 'Faithless', combos country con pedal steel en 'Somewhere North of Nasville', historias fronterizas ricamente tejidas en 'Inyo', el sonido de orquesta noir de mediados de siglo en 'Twilight Hours', exploraciones lo-fi de la época entre los imprescindibles discos 'Nebraska' y 'Born in the U.S.A' en 'La Garage Sessions ' 83' y todo el material que no vio la luz hasta ahora de 'Streets of Philadelphia Sessions'.

Durante décadas, Springsteen ha sido conocido como un prolífico compositor y un artista incansable. Y aunque sus álbumes de estudio y lanzamientos oficiales han conformado una de las discografías más célebres de la historia del rock, se sabía que tenía una montaña de música inédita guardada. En diciembre de 2021 vendió todo su catálogo musical, con más de treinta álbumes, y los derechos de publicación a Sony Music por 500 millones de dólares.