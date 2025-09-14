El Boga Boga elevó la temperatura en sus tres escenarios
Kokoshca, Eneritz Furyak, Ke Lepo & Félix Buffo y Christina Löffler actuaron en Miramar y Henge o Tropicaza animaron a mediodia la plaza Easo
DV
San Sebastián
Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00
El Boga Boga Festibala vivió su segunda jornada de conciertos, con un cartel expandido por sus tres escenarios y que se prolongó hasta la ... madrugada. Tras la apertura el viernes con los conciertos de León Benavente, Azuleja o Deadletter en los jardines del Palacio de Miramar, este sábado fue el turno de la banda Kokoshca, los electrónicos Ke Lepo & Félix Buff o el referente germano de la electrónica emocional Christian Löffler, que animaron a un público más numeroso que la víspera. Y en el denominado Teatro Escondido, el espacio más íntimo del festival, ubicado dentro del Palacio, Eneritz Furyak tomó el relevo de Saguxar.
En el nuevo escenario gratuito de la plaza Easo, se pudieron ver propuestas de Henge, Tropicaza, Aimarz, Xenia y Nusar3000, que actuaron a primera hora de la tarde. Fueron numerosos los espectadores que aprovecharon para acercarse también al Mercadabadillo instalado en la plaza. A medianoche, la música se trasladó a la sala Dabadaba, en donde actuaron Lucient, Mama Snake y Elena Barker B2B Beltranz.
La tercera edición del Boga Boga Festibala se cerrará hoy con las actuaciones de Mikosis, Naxker, Tropicaza, Putas Amak o Kiliki en la Plaza Easo, antes del remate final en el Dabadaba con Patricia Wolf y Loscil.
