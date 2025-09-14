El Boga Boga elevó la temperatura en sus tres escenarios Kokoshca, Eneritz Furyak, Ke Lepo & Félix Buffo y Christina Löffler actuaron en Miramar y Henge o Tropicaza animaron a mediodia la plaza Easo

Eneritz Furyak en el Teatro Escondido en el interior del Palacio Miramar.

DV San Sebastián Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Boga Boga Festibala vivió su segunda jornada de conciertos, con un cartel expandido por sus tres escenarios y que se prolongó hasta la ... madrugada. Tras la apertura el viernes con los conciertos de León Benavente, Azuleja o Deadletter en los jardines del Palacio de Miramar, este sábado fue el turno de la banda Kokoshca, los electrónicos Ke Lepo & Félix Buff o el referente germano de la electrónica emocional Christian Löffler, que animaron a un público más numeroso que la víspera. Y en el denominado Teatro Escondido, el espacio más íntimo del festival, ubicado dentro del Palacio, Eneritz Furyak tomó el relevo de Saguxar.

En el nuevo escenario gratuito de la plaza Easo, se pudieron ver propuestas de Henge, Tropicaza, Aimarz, Xenia y Nusar3000, que actuaron a primera hora de la tarde. Fueron numerosos los espectadores que aprovecharon para acercarse también al Mercadabadillo instalado en la plaza. A medianoche, la música se trasladó a la sala Dabadaba, en donde actuaron Lucient, Mama Snake y Elena Barker B2B Beltranz. Ampliar DJ Tropicaza en el nuevo escenario de la plaza Easo. SARA SANTOS La tercera edición del Boga Boga Festibala se cerrará hoy con las actuaciones de Mikosis, Naxker, Tropicaza, Putas Amak o Kiliki en la Plaza Easo, antes del remate final en el Dabadaba con Patricia Wolf y Loscil.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión