Eneritz Furyak en el Teatro Escondido en el interior del Palacio Miramar.

Eneritz Furyak en el Teatro Escondido en el interior del Palacio Miramar. SARA SANTOS

El Boga Boga elevó la temperatura en sus tres escenarios

Kokoshca, Eneritz Furyak, Ke Lepo & Félix Buffo y Christina Löffler actuaron en Miramar y Henge o Tropicaza animaron a mediodia la plaza Easo

DV

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

El Boga Boga Festibala vivió su segunda jornada de conciertos, con un cartel expandido por sus tres escenarios y que se prolongó hasta la ... madrugada. Tras la apertura el viernes con los conciertos de León Benavente, Azuleja o Deadletter en los jardines del Palacio de Miramar, este sábado fue el turno de la banda Kokoshca, los electrónicos Ke Lepo & Félix Buff o el referente germano de la electrónica emocional Christian Löffler, que animaron a un público más numeroso que la víspera. Y en el denominado Teatro Escondido, el espacio más íntimo del festival, ubicado dentro del Palacio, Eneritz Furyak tomó el relevo de Saguxar.

