El 'biopic', con Jeremy Allen White como Bruce, en octubre

Springsteen llega este jueves a Donostia, pero justamente ayer se desveló el primer trailer de 'Deliver Me From Nowhere', el biopic que cuenta un ... momento especial de la vida del músico y se estrena el 24 de octubre. Protagonizada por Jeremy Allen White en el papel del Boss (actor conocido entre otros trabajos por la serie 'The Bear') el filme se centra en un momento clave de la carrera del rockero: la creación de su sexto disco de estudio, 'Nebraska', grabado en 1982.

Dirigida por Scott Cooper, la película no es una biografía al uso y se centra «en una etapa de introspección y vulnerabilidad». A comienzos de los años 80 Springsteen estaba a punto de convertirse en un fenómeno global con 'Born in the USA', pero a la vez vivía una crisis personal que quedó plasmada en las canciones oscuras de 'Nebraska', grabadas de forma artesanal. Además de Allen White el elenco de la película incluye a Jeremy Strong (de la serie 'Succession'), que interpreta al histórico manager y productor de Springsteen, Jon Landau; y a Stephen Graham (de la serie 'Adolescencia'), como Douglas Springsteen, el conflictivo padre del músico. Otros nombres del reparto son Odessa Young, Paul Walter Hauser y Johnny Cannizzaro. El Boss en el rodaje El propio Springsteen se implicó en el trabajo asistiendo al rodaje en varios momentos. «El trabajo de Jeremy en el papel de Bruce es increíble», decía el director. «Springsteen pasó mucho tiempo en el set y trabajamos todos juntos», agregó Cooper. La película llega después de 'A Complete Unknown', el filme protagonizado por Timothée Chalamet que narra también un momento muy especial de la vida de Bob Dylan, y que optó a los Oscar.

