Hubo otros 'Berrios' pero están en este

Por decirlo en palabras del repertorio de su protagonista:«Sin par, singular, único, libérrimo». También «en agraz». Este es el Rafael Berrio (Donostia, 1963-2020) ... que emerge de las 47 canciones inéditas reunidas en el doble CD 'No es para menos' que Warner publica este viernes tras un exhaustivo trabajo de 'cirugía restauradora' a cargo de Cheli Lanzagorta y Joserra Senperena. Cuando se cumplen cinco años del fallecimiento del músico donostiarra en plena pandemia, el álbum saca de las sombras a un Berrio al que en el mejor de los casos tan solo se intuía, pero que ha permanecido en la penumbra hasta ahora.

Con una carrera que pasó de lo guadianesco a lo torrencial, 'No es para menos' rellena los huecos que habían dejado los avatares de la vida, la miope industria musical y, vinculados a la anterior, los indescifrables gustos del público. 47 inéditos repartidos en dos CD's, el primero perfectamente instrumentalizado, el segundo, despojado de todo acompañamiento instrumental que no fuera el de su guitarra. Si hubo otros 'Berrios' además de los que ya se conocían hasta ahora, sin duda, están en este trabajo que obliga a una relectura de sus cuatro décadas de trayectoria o, al menos, a contemplarlas bajo otra luz.

Rafa Berrio, los discos y el libreto y, sobre estas líneas, con UHF en los ochenta WARNER/THOMAS CANET/PEMÁN

En el origen de 'No es para menos. Canciones inéditas (1984 – 2018)' se encuentra el programa de actividades que amigos del artista organizaron en su homenaje en 2021 y cuyo epicentro fue la exposición 'Yo ya me entiendo' en la Casa de Cultura Ernest Lluch. No hubo visitante que no pasara por allí que no se preguntara qué guardarían aquellas cintas que la viuda de Berrio, Gema Amiama, aportó a la exposición.

Y lo que guardaban eran grabaciones que Berrio registró a lo largo de cuatro décadas, impulsado por un perfeccionismo implacable que le llevaba a probar la misma letra en melodías completamente distintas. «Es el caso de 'No pienso bajar más al centro'», comenta Joserra Senperena.

En el primer CD hay 21 temas grabados con banda entre 1984 y 1992, y en el segundo 26 temas registrados con su guitarra

Colaborador de Berrio en sus '1971' (2010), 'Diarios' (2012) y en la adaptación de la zarzuela 'Adiós a la bohemia' (2017), Senperena se encargó a partir de 2022 de bucear en estas noventa cintas, tres bobinas y cientos de archivos digitales que Berrio almacena cuando empieza a utilizar una grabadora de mano y un ordenador. En este tercer grupo hay desde canciones más o menos acabadas en su ejecución hasta «una frase que se le ocurría mientras iba por la calle».

Con tanto y tan caótico material, reconoce el músico donostiarra que ha sido una labor complicada en varios sentidos la puesta a punto del doble álbum: por un lado, fue necesario limpiar el sonido y subir en la voz en buena parte de las grabaciones; por otro, había que datarlas y aquí ha sido inestimable la labor de Cheli Lanzagorta, compañero de Berrio en Amor a Traición. Además, no en todos los casos las canciones tenían asignado un título y cuando ha tocado ponérselo, ha sido inestimable la colaboración tanto de Lanzagorta como de Iñaki Berrio, autor junto a Ricardo Aldarondo de los dos textos que acompañan y contextualizan la edición del disco. Finalmente, hubo que digitalizarlo todo y seleccionar estos 47 temas entre un total de 84.

Este viernes, la presentación

Este viernes se presentará el resultado en un acto que tendrá lugar en la misma Casa de Cultura Ernest Lluch, a las 19.30 horas, y en el que Senperena y Lanzagorta, Aldarondo y Harkaitz Cano explicarán la génesis de esta 'criatura bicéfala': dos CD's con 47 canciones inéditas de un músico que en vida publicó ocho álbumes y dos EP's, con un intervalo de casi tres lustros de silencio discográfico entre el primero y el segundo.

El primer CD de 'No es para menos' reúne bajo el título de 'Adiós, hola y adiós' 21 canciones con banda en orden cronológico, desde la época de UHF –en la que aún no luce esa voz y esa dicción tan características–, hasta tres canciones del disco de Amor a Traición grabado en los estudios Du Manoir, que nunca vio la luz y del que ahora se rescatan 'Dame esperanzas, 'Las campanas de San Martín' y 'Llevando con estilo una depresión'. Todos los Berrios que Rafael fue entre 1984 y 1992.

'Cabaret Utopía' es distinto. Aquí, liberado de esa obsesiva tensión que el propio Senperena reconoce que imponen los estudios de grabación a los artistas y que rara vez les dejan dar lo mejor de sí mismos, emerge un Berrio que interpreta las canciones a la guitarra y en solitario, por momentos inmerso en un arrebatado éxtasis interpretativo y el oyente aprecia el abandono de sí mismo, insólito en quien siempre se mantuvo tras la máscara y un paso por detrás de su personaje. El resultado de estas grabaciones datadas entre los ochenta y 2018 es un Rafael Berrio diferente y hasta ahora inaccesible para cualquiera que no perteneciera a su círculo más íntimo. Habrá quién se pregunte cuál era el verdadero y habrá quien se responda que todos, aunque no necesariamente a la vez.

Las canciones proceden de tres bobinas antiguas, más de noventa cintas y cientos de archivos digitales del propio artista

Cuando se cumplen cinco años justo de su muerte, con este disco se puede dar por completada la publicación del 'corpus' principal de toda su obra. Ya sólo quedaría por sacar a la luz la grabación de alguno de sus conciertos. Parece poco probable, pero nunca se sabe. O como diría el interfecto:«Y usted que lo vea».