Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Bebe encandiló a las más de 6.000 personas que se acercaron a la plaza San Juan en Irun. FERNANDO DE LA HERA

Música

San Juan canta y Bebe conquista

Pablo de León

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Plaza San Juan se transformó en un espacio de convergencia sonora con Bebe al frente, capturando la atención de todos los presentes. Cada tema ... era un hilo conductor, un juego de matices entre la voz principal y los instrumentos que la acompañaban, donde los detalles cobraban vida gracias a una banda consciente de cada respiración del público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  2. 2

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  3. 3

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  4. 4

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  5. 5 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  6. 6

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  7. 7 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»
  8. 8

    El Ayuntamiento de Donostia ya define la «zona verde» de la nueva plaza elevada
  9. 9 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  10. 10

    Trabajadores de Lorpen se interesan en definir un proyecto para salvar la marca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco San Juan canta y Bebe conquista

San Juan canta y Bebe conquista