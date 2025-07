Bayreuth acoge una descacharrante versión de la ópera favorita de Hitler

JOANA SERRA berlín. Domingo, 27 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

No hay dioses ni gigantes y nadie pierde el sueño por el Santo Grial. Es una historia muy sencilla, todo gira en torno a un concurso musical entre artesanos y comerciantes del siglo XVI. En principio no tiene ningún peligro 'Los maestros cantores de Núremberg', una comedia con personajes de carne y hueso, sin más ambiciones que vivir en paz y cultivar 'la música y el canto puro germano'. Dura cuatro horas y media, y nadie pierde la cabeza por escucharla, salvo que tenga algún problema personal serio.

Era el caso de Hitler y sus seguidores, que la instrumentalizaron y convirtieron en la ópera ideal para defender sus intereses: mostrar la maldad del judaísmo y la nobleza (y superioridad) del pueblo alemán. En el Tercer Reich 'Los maestros cantores' se reverenciaba cada vez que se ofrecía en Bayreuth, el bucólico enclave de Baviera donde el 25 de julio se inaugura religiosamente el Festival Richard Wagner.

A punto de cumplirse los 150 años de la fundación del certamen por el propio Wagner, en 1876, son muchas las versiones de los 'Maestros cantores' que a estas alturas se han representado en la llamada Verde Colina, la pequeña loma donde se ubica el auditorio. Este año le ha tocado al alemán Matthias Davids darle una vuelta de tuerca, arropado por Daniele Gatti a la batuta y las voces de Georg Zeppenfeld (Hans Sacha), Michael Nagy (Beckmesser), Michael Spyres (Walther von Stolzing) y Christina Nilsson (Eva).

Lo más memorable es la enorme vaca inflable y voladora que aparece en la traca final. Para ambientar el debate de los protagonistas entre dogma o innovación, aplicada al canto y el arte en general, Mathias Davids monta un set de concurso televisivo. Es una explosión de color y personajes, desde duendes hasta reinas de la belleza bávaras, además de un despliegue del siempre extraordinario coro de Bayreuth. El duelo por el trofeo acaba siendo lo de menos. Se imponen los colores, la frescuera, la comicidad y... la vaca.

Solemnidad wagneriana

El propósito de Davids era deconstruir la ópera de Wagner, incluso hacer reír al público de Bayreuth, severísimo guardián de las esencias wagnerianas pero, al mismo tiempo, acostumbrado a la polémica. ¿Lo ha conseguido? Pues más o menos. Tiene su riesgo recurrir a un formato más propio del musical y no de la ópera. Al coro de Bayreuth, dirigido por Thomas Eitler-De Lint, se le puede pedir casi todo pero no milagros. Cantan gloriosamente pero lo suyo no es la danza.

Matthias Davids les saca todo el partido posible, pero no alcanza el dinamismo necesario. El otro aspecto que perjudica al conjunto es el magnífico precedente marcado en 2017 por el montaje que estrenó Barrie Kosky. Era un prodigio de ingenio y fina sátira. El director de escena judío trasladó la acción a la biblioteca de los Wagner en la Wahnfried Haus, ahora convertida en casa-museo de la dinastía en Bayreuth. Y todavía mejor: situó el concurso de los maestros cantores en los juicios de Núremberg que condenaron a los jerarcas del Tercer Reich. Algo difícil de superar.

Estreno aclamado

'Los maestros cantores', el único estreno que se verá en el festival, recibió el viernes una ovación atronadora, incluso pataleos de satisfacción, muy propios del público germano cuando algo les convence. El gran triunfador fue el tenor estadounidense Michael Spyres, que debutaba en el rol de Walter von Stolzing. No faltaron, eso sí, algunos abucheos dirigidos al equipo responsable de la puesta en escena. Una ambivalencia típica en Bayreuth. Es muy raro –e imposible– gustar a todo el mundo y así se hace notar. La discreción no es una virtud, precisamente.

Hay mucho que disfrutar, con la fecha del 30 de julio marcada en rojo, porque será la tercera vez que dirija 'Parsifal' el maestro granadino Pablo Heras-Casado, un valor seguro que en 2028 se pondrá al frente de un nuevo montaje de 'El anillo del nibelungo'. Razón de más para no perder de vista la Verde Colina.