La banda tributo de Dire Straits con Oscar Rosende actuará en el Kursaal el día 21
R. Korta
Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:16
La banda tributo de Dire Straits, Great Straits actuará el próximo viernes 21 de este mes en el auditorio Kursaal de San Sebastián. Presentará su ... espectáculo 'The great songs of Dire Straits'.
El concierto de Oscar Rosende y su banda tendrá lugar a partir de las ocho y media de la tarde. Las entradas se encuentran ya a la venta en la web de Great Straits.
Con más de 250 conciertos alrededor del mundo, Rosende es el intérprete «más valorado internacionalmente» a la hora de homenajear a su idolatrado Mark Knopfler, según destacan los promotores de la actuación que también apuntan que se recrea hasta el más mínimo detalle de la escenografía. En el concierto se podrán escuchar éxitos como 'Brothers in arms', 'Going home', 'Romeo and Juliet', 'Sultans of swing', 'Money for nothig' o 'Tunnel of love'.
