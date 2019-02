«Más que una banda de música, Berri Txarrak es un fenómeno»

Berri Txarrak inicia este viernes en Gernika su 'Ikusi arte tour', una gira de despedida que hasta noviembre les llevará por diferentes salas, auditorios y festivales de Euskal Herria, España y Francia. Este periódico ha querido conocer la opinión de tres músicos de distintos estilos -Reuben RG, Borja Iriarte e Imanol Ubeda- que destacan el gran influjo del trío formado por David González, Galder Izagirre y Gorka Urbizu. Todos ellos subrayan su independencia y su poderío creativo, al tiempo que coinciden en que se van «en lo más alto de su carrera». Incluso hay quien cree que los de Lekunberri sólo hacen «un punto y aparte» en un camino de 25 años.

Rubén Ramos (Urnieta, 1986) se enganchó a Berri Txarrak con 'Ikasten' (1999). «Yo era un chaval, me pilló con 14 o 15 años y desde entonces no he dejado de seguirles la pista», explica a DV. Difícilmente podía imaginar aquel jovenzuelo que tiempo después fundaría un grupo de post-hardcore, Cohen, y que coincidiría con los navarros en más de un escenario. Incluso el exbatería de Berri Txarrak, Aitor Goikoetxea, colaboró con Rubén y los suyos en un tema de su disco 'Subconscious Mind' (2010).

El músico no oculta que en sus inicios Cohen utilizó como inspiración a Berri Txarrak, cuyo disco 'Libre©' (2003) les hizo ver «que se podía mezclar el punk-rock y el metal de forma muy elegante, como hacen ellos». «Sobre todo influyeron en nuestro primer trabajo, '20 Minutes To Collapse' (2007), pues aprendimos cómo fusionar la parte más dura de un grupo con las melodías», explica Ramos, que también tiene predilección por 'Payola' (2009) y su sonido más crudo.

«No esperaba que fueran a dejarlo porque aún no habían tocado techo. Podían haber seguido haciendo cosas pero es verdad que después de tantos discos -todos muy buenos y sin ningún bajón- debe ser complicado seguir componiendo», sostiene el artista que actualmente lidera su proyecto Reuben RG y también milita en Nerabe. A su juicio, la decisión ha sido «supervaliente», pues hay que tener «muchos arrestos» para dejar una formación que funciona: no sólo llenan escenarios como el Navarra Arena o el BEC de Barakaldo, sino que cuentan con infinidad de seguidores también fuera de Euskal Herria.

No obstante, entiende perfectamente los motivos esgrimidos por Gorka Urbizu cuando en diciembre de 2018 anunció el «parón indefinido» en un comunicado que hablaba de «desgaste físico y emocional» y de la «imposibilidad de seguir al cien por cien». Cohen también cesó su actividad hace dos años por razones similares, tal y como explican en 'Digresión', un documental sobre el grupo que se estrenará pronto bajo la dirección de X. Duo y el propio Ramos.

Según subraya éste último, Berri Txarrak «gusta a todo tipo de personas: hay gente que en el coche lleva un mix de canciones en el que puede haber trap, techno y algún tema de Berri Txarrak». «Más que una banda, es un fenómeno», explica Rubén de un trío que será recordado por una máxima: «Trabajo, trabajo y trabajo». «Han sacado discos cada dos o tres años, han girado inteligentemente… Han demostrado que con esfuerzo se puede conseguir muchas cosas».

«Son un ejemplo»

Borja Iriarte (Donostia, 1985) es compañero de Rubén Ramos en Nerabe, pero lleva más de una década sentado a la batería de Adrenalized, combo de punk y hardcore melódico. Se da la circunstancia de que Borja tiene una marca de baterías acrílicas, Badnewz, que esponsoriza a Galder Izagirre en Berri Txarrak. Éste hizo de mediador para invitar a Gorka Urbizu a cantar en 'Gezurra ari du', tema incluido en el recientísimo disco de Adrenalized, 'Operation Exodus' (2019). «Nuestras canciones son en inglés y como queríamos hacer una en euskera, pensamos en Gorka porque es una de las figuras más representativas del rock vasco. No teníamos muchas esperanzas pero le gusta nuestro rollo, enseguida nos dijo que sí y se vino a grabar a nuestro local de Amara», recuerda el baterista, agradecido por la aportación del navarro en una pieza menos cañera de lo habitual en Adrenalized.

Porque para ellos, «más que un referente musical», Berri Txarrak ha sido «un ejemplo de cómo hacer las cosas». «Su punto de autenticidad y su independencia han sido muy atractivos e inspiradores, y han traspasado límites: gustan dentro y fuera de Euskadi a punkis, pijas de 15 años, aitas y metaleros», subraya sin olvidar que «han mantenido el euskera como eje y se han atrevido a llevarlo fuera de nuestras fronteras ».

Tampoco Iriarte se esperaba que Berri Txarrak fuera a abandonar los escenarios. «Sorprende una decisión así en un grupo que está en su máximo esplendor, aunque es comprensible que prefieran dejarlo cuando están en la cúspide de su carrera y no cuando nadie se acuerde de ellos. Se van en lo alto del podio y eso ya no se lo quita nadie», considera antes de recalcar la capacidad del trío de atraer a públicos de diferentes edades. «Quizá suena a cliché y a romanticismo, pero serán recordados por ser ellos mismos. Muchas bandas que meten miles de personas en recintos grandes han tenido que hacer cosas que no querían para lograrlo, pero Berri Txarrak no. Y una de las cosas que la gente aprecia es que un día sean capaces de meter a 10.000 personas en el BEC y al siguiente actúen en el gaztetxe de Orio. De ahí su condición transgeneracional», apunta.

En su texto de despedida, Urbizu confirmaba que seguirá buscando «nuevas formas» de expresión, lo que hace pensar a Borja que será difícil una futura reunión del grupo como tal. Eso sí. Tiene claro que seguirán dando guerra en otras encarnaciones artísticas: «No hay mucha gente creadora en la escena y Gorka, David y Galder son creadores. Emprenderán otros proyectos musicales, de escritura, poesía... Lo que sea».

Punto y aparte

Por el contrario, Imanol Ubeda (Tolosa, 1973) cree que el de Berri Txarrak «no es un final total, sino más bien un punto y aparte». El líder de Don Inorrez, proyecto pop de reciente cuño, se apresura a aclarar que pese a ser amigo de Gorka Urbizu, con quien ha tocado en Peiremans+, no tiene bola de cristal ni información privilegiada. Simplemente invita a «leer dos veces» el comunicado: «En ningún momento habla de disolución, sino de ganas de parar, de tomar oxígeno y hacer otras cosas. Creo que Gorka se lo ha ganado después de 25 años cargando una mochila muy pesada, especialmente en los últimos tiempos, cuando han apostado por la autogestión: publican sus discos en su propio sello, son promotores de sus bolos…». Ahora bien. La pausa, si existiera, sería prolongada, pues «de lo contrario no se embarcarían en una gira como la que están preparando».

Los hermanos Ubeda, primero con Deabruak Teilatuetan y después con Bide Ertzean, han llevado un camino «paralelo» a Berri Txarrak y son amigos desde principios de los 90. «Gorka era muy fan de Deabruak, le recuerdo en primera fila de muchos conciertos, y es entonces cuando se fraguó nuestra amistad», dice Imanol antes de elogiar la «evolución brutal» de Berri Txarrak. «Con la ayuda de los diferentes productores que han elegido, han sabido adaptarse a los tiempos y han logrado el equilibrio perfecto entre sus tres facetas -metal, punk y pop-, sonando siempre actuales», razona. Y además de aludir al euskera como «uno de los grandes rasgos de la personalidad de Berri Txarrak», el tolosarra enfatiza la calidad de una propuesta artística que ha trascendido el ámbito vasco sin decaer jamás: «Cuando algo está tan bien hecho, supera cualquier barrera. Los tenemos tan cerca que parece que nos da reparo decirlo pero son uno de los mejores 'power trios' que he visto en mi vida, de la escuela de Jimi Hendrix, Motörhead… Cuesta encontrar referencias parecidas».

Como el resto, Imanol califica de «loable» el parón de Berri Txarrak, entre otras cosas porque llega en el momento más «pletórico» de un grupo que «no ha dejado de crecer» y «aún tenía margen de crecimiento». No hay más que ver la velocidad a la que se están vendiendo las entradas de la gira de despedida y las lágrimas que vierten sus seguidores. «Está guay que te aprecien así pero es muy comprensible querer probar otras cosas. Llega un momento en que debes ponerte al borde del precipicio y afrontar nuevas experiencias, porque esas mismas sensaciones te pueden abrir puertas que nunca te plantearías abrir en una zona cómoda», concluye.