Stray Cats y Wilco reinan en el Azkena Rock Stray Cats, en una imagen promocional, encabezará las actuaciones del viernes. / DV El Azkena Rock de Vitoria también ha invitado a The Cult, Phil Anselmo, Neko Case y The B-52's | El viernes y el sábado más de 40 grupos actuarán en los escenarios repartidos por el recinto de Mendizabala JUAN G. ANDRÉS Miércoles, 19 junio 2019, 07:55

Más de 40 grupos repartidos en cuatro escenarios llenarán de electricidad el recinto de Mendizabala, que este fin de semana acogerá la decimoctava edición del Azkena Rock Festival. Los cabezas de cartel serán dos nombres indispensables que ofrecerán en Vitoria conciertos exclusivos en el Estado: Stray Cats, «la banda de rockabilly más importante de todos los tiempos», defenderá sus credenciales el viernes mientras que Wilco, «referentes del rock alternativo», lo harán el sábado. Otros invitados al principal festival rockero del País Vasco son The Cult, Philip H. Anselmo (Pantera), Neko Case, The B-52's, Tesla y Morgan.

Este año los tres principales escenarios de Mendizabala no recibirán el nombre de alguna deidad rockera fallecida en el último año sino que pasarán a llamarse God, Respect y Love. No faltarán las dos carpas de madera de Trashville, un espacio «para el rock and roll sucio y primitivo» en el que además de conciertos, habrá lucha extrema mexicana. Además, horas antes de la apertura de puertas a las 17.00 horas habrá actuaciones gratuitas en la Plaza de la Virgen Blanca a las 13.30: el viernes Tami Neilson y el sábado Danny and The Champions of The World.

AZKENA ROCK FESTIVAL VIERNES 21 DE JUNIO Micky and The Buzz (17 30), Giante (18.00), Surfbort (18.20), Dollar Bill (19.00), The Living End (19.15), Inglorious (19.15), Deadland Ritual (20.35), Lucero (20.45), The Cheating Hearts (21.00), Stray Cats (21.45), Los Duques de Monterrey (23.00), Tropical Fuck Storm (23.15), Blackberry Smoke (23.20), The B-52's (0.40), Blind Rage & Violence (1.00), Glassjaw (2.00), The Hillbilly Moon Explosion (2.00), DJ Laura Preminger (2.15), DJ Bop Hop (2.30), DJ Señor Lobo (4.15), Cristina Sandalia (4.30). SÁBADO 22 DE JUNIO Outgravity (17 30), Garbayo (18.00), MT. Joy (18.20), The Courettes (19.00), Tesla (19.15), Meat Puppets (19.15), Neko Case (20.35), Corrosion Of Conformity (20.45), Deadbeatz (21.00), Wilco (21.45), Los Torontos (23.00), Morgan (23.15), Gang Of Four (23.20), The Cult (0.35), Pussycat & The Dirty Johnsons (1.00), Philip H. Anselmo & The Illegals Plays Pantera (2.10), Starcrawler (2.10), DJ Arbis Vs DJ Gautxos (2.15), Deborah Devobot (2.30), Holy Cuervo DJs (4.15), Wolf-A DJ (4.30).

Vuelven Stray Cats

Brian Setzer, Lee Rocker y Slim Jim Phantom, iconos del rockabilly de toda la vida, celebran las cuatro décadas de la fundación de Stray Cats, que hace unas semanas han publicado '40', su primer disco en 25 años. En Vitoria presentarán sus temas sin renunciar a clásicos atemporales como 'Stray Cat Strut' o 'Rock This Town' en el plato fuerte de una jornada en la que destacan otros nombres de enjundia.

Es el caso de los también estadounidenses e influyentes The B-52s, creadores de himnos tan célebres como 'Dance This Mess Around', 'Love Shack' o 'Rock Lobster', o de Blackberry Smoke, combo de southern-rock cuyo estilo bebe de históricos grupos como The Black Crowes o Lynyrd Skynyrd. Tras su explosiva visita del sábado a Andoain, Tropical Fuck Storm informará de su debut, 'A Laughing Death In Meatspace' (2018), una especie de viaje de psicodelia abrasiva con toques de punk australiano. Las últimas funciones del viernes serán las de los neoyorquinos Glassjaw, una de las formaciones más influyentes del post-hardcore que actuará en exclusiva en Vitoria, y los suizos Hillbilly Moon Explosion, que también cultivan rockabilly de los años 50.

Pero antes habrán actuado otros grupos que, sin ser tan mediáticos, suenan bien prometedores. Lo mejor de un festival como el Azkena es que la mayor parte de las veces sus impulsores poseen un criterio contrastado que permite acercarse a las diferentes propuestas con la seguridad de que serán de calidad. Por ello será un placer descubrir las citas programadas a media tarde con nombres como Lucero, Surfbort o Deadland Ritual, combo en el que militan miembros de Black Sabbath, Apocalyptica, Guns N' Roses o Billy Idol.

Los protagonistas del sábado serán Wilco, cuya presencia exclusiva en Vitoria fue anunciada hace ahora un año durante el transcurso del propio festival. Jeff Tweedy y sus muchachos formaron esta banda de Americana en 1994 tras la separación de Uncle Tupelo y en 25 años han publicado una docena de álbumes, algunos tan celebrados como 'Summerteeth' (1999), 'Yankee Hotel Foxtrot' (2004) o 'The Whole Love' (2011).

Dos años después

Por su parte, Ian Astbury y los míticos The Cult regresarán a Vitoria tras su excelente actuación de hace dos años. Esta vez celebrarán el 30º aniversario de 'Sonic Temple', su disco más emblemático, y lo harán entre dos actuaciones destacadas. Por un lado, sus compatriotas británicos Gang Of Four, una de las bandas más veteranas y esenciales del post-punk, sustituirán a Melvins, que cancelaron su visita hace unos días. Por otro, Phil Anselmo se hará acompañar de The Illegals para ofrecer un repertorio centrado en temas clásicos del repertorio de Pantera, la banda que hace casi 30 años convirtió a Anselmo en una de las figuras mundiales más influyentes de la escena metalera.

Otros alicientes de la jornada sabatina serán los estadounidenses Tesla, que diez años después de su última gira por España, recalarán en el Azkena liderados por Jeff Keith para defender su estatus de iconos del hard rock desde los años 80. Por otro lado, sus compatriotas Corrosion Of Conformity celebrarán el 25º aniversario de 'Deliverance' (1994) y ofrecerán una espectacular ración de sludge, stoner rock y metal sureño. La crudeza de estos sonidos contrastará con la delicadeza de Neko Case, autora vinculada a la escena folk y country que el año pasado publicó 'Hell-On' (2018), su octavo disco en solitario -también es integrante de The New Pornographfers-, y de Morgan, banda madrileña que no deja de acumular adhesiones del público que descubre la insólita voz de Carolina de Juan.

Datos prácticos

Las entradas sueltas de día cuestan 65 euros más 6 euros en concepto de gastos de gestión y el abono para ambas, 120 euros más 6,50. También existe la posibilidad de adquirir un pase para el camping por 10 euros más 1 de gastos. La zona de acampada se abrirá mañana jueves a las 17.00 horas y se cerrará el domingo a las 15.00. El horario de taquillas y cambio de pulseras en Mendizabala será de 15.00 a 22.00, mientras que en la plaza de la Virgen Blanca el horario será reducido de 12.00 a 16.00.