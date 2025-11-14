Los australianos Steröid traen esta noche a Donostia su visión gamberra del heavy/punk

Segunda fecha de la gira europea de Steröid con los catalanes Patrol de taloneros. El 'eggy metal'/punk rock de los australianos resonará esta ... noche en la sala Dabadaba, donde se podrá disfrutar de esa mezcla de heavy clásico de los años 80 con voces como las de Alvin y las Ardillas, riffs rompecuellos dignos de Judas Priest con Los Pitufos Makineros al micrófono.

Una propuesta gamberra surgida de la calenturienta mente del exguitarrista de Gee Tee Gordo Blackers (AKA Lord Gordith en Gloomy Reflections) y respaldada por el EP 'S.M.O.K.E. Show' de 2022 y el más reciente 'Chainmail Commandos', un larga duración con el que la banda oficializó su debut discográfico en abril. «Steröid es como mezclar a los New York Dolls, Snööper y Iron Maiden», advierten los organizadores del concierto.

Cartel Steröid + Patrol.

Día y hora: Hoy viernes, a las 20.30 horas.

Lugar: Dabadaba (Donostia)

Entradas: 12-15 euros.

Como primer acto, Patrol son una nueva banda de Barcelona que defiende su EP 'S/T' con influencias punk, rock&roll y heavy de la escuela británica y cuyo sonido recuerda a bandas como Grave Turner, Coffin o Annihilation.

El European Tour 2025 les trae de Madrid y les llevará, después de pasar por Donostia, a Barcelona, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, República Checa, Austria, Eslovenia, Croacia, Italia, Suiza y de nuevo a Francia para tres últimos shows en Lyon, Marsella y Toulouse.