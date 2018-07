Arranca el Hondarribia Blues Festival Esta noche, la actividad musical se concentra en la Benta, cuya enorme carpa alberga las actuaciones de Noa Voll Damn & The Hell Drinkers, JT Lauritsen & The Buckshot Hunters y los Canned Heat SONIA ARRIETA Jueves, 12 julio 2018, 22:23

Desde este jueves hasta el domingo Hondarribia disfruta del Blues con la decimotercera edición del festival. A estas alturas poca presentación necesita este evento, más que consolidado en la ciudad y que atrae a muchísimos visitantes a lo largo de los cuatro días.

Por el escenario de esta edición pasarán una veintena de bandas de los más diversos estilos. En la primera jornada, la actividad musical se concentra en la Benta, cuya enorme carpa alberga las actuaciones de tres bandas: los vascos Noa Voll Damn & The Hell Drinkers, los noruegos JT Lauritsen & The Buckshot Hunters y los estadounidenses Canned Heat, cuyos miembros originales, Fito de la Parra y Larry Taylor, recibirán la txapela de honor del festival.

El grupo en el que canta la donostiarra Ainhoa Eguiguren (Noa Voll Damn) recopila los clásicos del blues y los viste a su manera a través de una mezcla de influencias negras en la que destacan el soul, el rhythm & blues y el rock n' roll. Manu Gestido (Casual Blues, Mal de Muchos), Gus González (The Billie Jeans, Sky Beats) y Sergio Villar (LosDelGás, Sky Beats) completan este cuarteto que en enero debutó con un disco que incluye temas conocidos como 'Hound Dog', 'Tobacco Road', ...

El festival que presentó a JT Lauritsen & The Buckshot Hunters como «una de las bandas más activas y trabajadoras de Noruega». Lleva más de 20 años con la misma formación y su líder, Jan Tore Lauritsen canta, toca el acordeón, la armónica y el órgano Hammond B3.

La velada la cerrará por todo lo alto una de las bandas pioneras en la mezcla del country blues y el rock and roll. De la Parra y Taylor son miembros originales desde un año después de la fundación del grupo en 1966 y contribuyeron a la internacionalización de éxitos como 'On The Road Again', o 'Going Up The Country', que esta medianoche sonarán después de que ambos músicos reciban su merecida txapela.

Actos pedagógicos este viernes

Tras el arranque de esta este jueves en La Benta, el viernes será una de las jornadas con más eventos. Y empezando por la mañana, porque a las 10.00 y a las 11.30 están programados los conciertos pedagógicos para los más pequeños en el auditorio Itsas Etxea. Belceblues, grupo curtido en estas lides, y Oihan Vega como presentador serán los protagonistas de estos conciertos.

El grupo francés Awek, que lleva un cuarto de siglo en la carretera, ofrecerá el primero de los conciertos de la segunda jornada. Será a última hora de la tarde en el incomparable escenario de la Plaza de Armas, donde demostrarán por qué B.B. King, John Mayall o The Yardbirds confiaron en ellos para abrir sus conciertos.

La acción se trasladará después a la Benta, donde inaugurarán la noche los bilbaínos Still River. Según cuentan quienes les han escuchado, su sonido es tan auténtico que se diría que proceden de algún garito de Austin, Memphis o New Orleans. En la actualidad, presentan su segundo álbum, 'Wood & Wire' (2016), grabado en los estudios Garate de Andoain con Kaki Arkarazo a los mandos.

Acto seguido invadirán el escenario Mark Hummel & Golden State-Lone Star Blues Revue, combo formado por algunos de los mejores representantes de dos estilos emblemáticos: el blues de Texas y el West Coast de California. A Hummel, cantante y armonicista natural de Connecticut afincado en California, le acompañan el bajista RW Grigsby, también de este estado, y tres músicos texanos: los guitarristas Rusty Zinn y Mike Keller y el baterista Wes Starr.

El fin de fiesta correrá a cargo de los 13 musicos españoles que participarán en la segunda edición de Crossroads, reunión de estrellas de la escena blues del Estado en la que destacan figuras como Lluis Coloma, Big Dani Pérez, Francisco Simón y Mingo Balaguer, entre otros.

Jueves 21.30 Escenario Benta, Noa Voll Damn & The Hell Drinkers. 22.30, JT Lauritsen & The Buckshot Hunters. 0.00, Canned Heat, entrega del premio Hondarribia Viernes 10.00 y 11.30 Auditorio Itsas Etxea, concierto pedagógico. 20.00 Escenario Carlsberg (Arma plaza), Awek. 21.30 Escenario Benta, Still River. 22.30, Mark Humel and the Lone Star Review. 0.00, Crossroads II. Sábado 13.00 Blues Village (Benta), barbacoa Popular, con conciertos de Awek (14.00) y Mark Hummel (15.00). 20.00 Escenario Carlsberg (Arma plaza), Tia Carroll. 20.00 Escenario San Pedro Kalea, Bayou Moonshiners. 21.30 Escenario Benta, Ghost Number And His Tipsy Gypsies. 22.30 Chicago All Stars. 0.00 Ray Gelato & The Giants. Domingo 13.00 Blues Village (Benta), paella popular, con actuaciones de Bayou Moonshiners (14.00) y Chicago All Stars (15.00) 19.00 Escenario San Pedro Kalea, New Orleans Jazz Funeral. 20.30 Escenario Benta, Ragtime Rumours. 22.00, Raimundo Amador. 23.30 Blues Village (Benta), clausura de la decimotercera edición del Hondarribia Blues Festival, con Mingo Coloma Simón Blues Express. 0.30, Jam Session con los artistas del festival.

Hondarribia vuelve a surgir cuando hablamos de una de las sorpresas de esta edición: New Orleans Jazz Funeral, programado para el sábado a las 19.00 en la calle San Pedro, donde protagonizarán un cortejo fúnebre teñido de jazz.