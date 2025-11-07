'Argazki bat behelainoan'-ek Bonberenean, etxean, hasiko du bira
Taldeak azken urteotan grabatutako 'Geldi gu eta dena huts' EPa, honen aurrekaria 'Segurtasun eza' eta tarteko singleak aurkeztuko ditu
Donostia
Ostirala, 7 azaroa 2025, 08:51
«Intentsitate eta sentimendu handiko emankizuna». Horixe proposatzen du 'Argazki bat behelainoan' taldeak larunbat gauean Bonbereneara (Tolosa) bertaratzeko. Emanaldian hain zuzen musika talde askorentzako atergune den espazioan grabatu dute aurten eta, beraz, «oso berezia» izango da Arkaitz Artola Arnaizentzat (Donostia, 1982). «Halako sakontasun maila lortzen saiatzen gara, katarsi moduko bat-edo», aurreratzen du. Zuzenekoa 22:00etan hasiko da eta haien ostean igoko da oholtzara Trini Fox. Azken sarrerak eskuragai dira 10 euroko prezioan.
Zuzenekoan aurten grabatutako 'Geldi gu eta dena huts' EPa zein honen aurrekari izan zen 'Segurtasun eza' (2023) eta bien arten plazaratutako hiru singleak izango dira entzungai. «Musikarekin eta ideiekin bat egiten duten abestiak sortzen saiatzen naiz, batzuk pertsonalagoak eta besteak egoera orokorrago batzuen deskribapen gisa». Hala, 'Berandu da' bezalako kantu tristeagoak, aurrera egiteko aukerak galdu dituen eta norabide jakin gabe dagoen pertsona mintzagai dutenak 'Ase arte' bezalako aldarrikatzaileagoekin tartekatuko dituzte, «nolabait kapitalismoaz, gure egunerokoan besten lanez bizi diren izaki odol-xurgatzaileez» mintzo dena.
'Argazki bat behelainoan' 2005 inguruan abiarazi zuen Artolak oraindik Arikun taldean zela «zerbait lasaiagoa» sortzeko asmoz eta, honek ibilbidea amaitutzat eman zuenean, ekimenak «musika basatiagoa sortzeko» lekukoa hartu eta hutsune hura bete zuen. «Urteekin estiloa aldatzen joan da», azaltzen du. Egun post-rock eta rock inguruan kokatzen du. Denbora igaro hala, era berean, musika «serioago hartu» izan du eta orduan heldu iren aipatutako lanak zein kantuak. «Ordura arte kantuak nire etxean grabatzen nituen nire kasara, halamoduz». Hauek joko dituzte birako zuzenekoetan jada formazio berriarekin, Iñigo Estonba (bateria), Denis Leiza (baxua) Jon Agiriano (gitarra) eta Artola bera.
Bonberenerako esker hitzak besterik ez ditu. «Gaztetxeek Euskal Herriko musika taldeentzat, batez ere hasi berrientzat, sekulako garrantzia dute apenas dagoelako non jo. Espazio hori eskaintzen sekulako lana egiten dute». Baita mainstream-etik kanpo geratzen diren estiloentzako ere. «Egun ia edozein estilo entzun daiteke, eduki dezakezu reggae edo ska talde bat zerbait akustiko edo techno-punk gauak».
Ostirala, Ehun kilo
Ez da aste-bukaeran Bonberenean izango den musika emanaldi bakarra. Ostiral honetan 22:00etatik aurerra Ehun kilo taldearen txanda izango da. Sarrerak oraindik eskura daitezke 10 euroko prezioan.