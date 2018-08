Arantza Ezenarro: «Es imposible no pasárselo bien interpretando esta ópera» Arantza Ezenarro, ayer, minutos antes del ensayo. / MICHELENA La cantante donostiarra regresa a casa para participar en 'La italiana en Argel' que se representa el sábado y lunes en la Quincena ITZIAR ALTUNA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 8 agosto 2018, 06:48

Afincada en Alemania desde hace más de una década, Arantza Ezenarro vuelve a la Quincena Musical en el papel de Elvira en la producción de 'La italiana en Argel' que coproduce el festival junto al teatro Colón de Buenos Aires y el Festival San Lorenzo de El Escorial. Feliz por actuar en casa, la soprano admite que es una versión «muy vistosa» de esta divertida ópera de Rossini, con una puesta en escena «muy dinámica».

- ¿Cómo ha llegado a esta coproducción de 'La italiana en Argel'?

- He colaborado en varias ocasiones con la Quincena Musical, con los que mantengo una muy buena relación. Y el año pasado audicioné con los Teatros del Canal, donde me conocieron. No sé luego cómo lo decidieron, pero me ofrecieron el rol de Elvira en esta producción y yo lo acepté encantada.

- ¿Y quién es Elvira en la historia?

- Elvira es la mujer de Mustafá, el rey de Argelia, que quiere deshacerse de ella, pero yo haré todo lo posible para que no me deje. La trama se va complicando porque aparece 'la italiana', a la que el rey quiere conocer. Elvira está ahí en segundo término, pero al final todo acabará bien.

- ¿Había interpretado alguna vez este papel?

- No, es mi debut, pero tengo que reconocer que estudiar este papel ha sido muy divertido, como lo son todas las obras de Rossini. Toda su música es muy alegre y bailable, y entra muy bien en el cuerpo. Tiene mucho texto pero también mucho de actoral, por lo que es imposible no pasárselo bien.

- ¿Qué nos puede contar de la puesta en escena?

- Va a ser algo muy vistoso, con mucha purpurina, brillos y destellos, y muchas entradas y salidas de todo tipo de personajes. Hay momentos en los que hay un lío de personajes en el escenario, que le dan mucha vida a la escena.

«Compagino mi participación en óperas con recitales, me siento bien en ambas facetas»

- Comparte escenario con otros solistas como Marianna Pizzolato, Luca Pisaroni, Francisco Brito o Joan Martín-Royo. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos?

- Me sonaban sus nombres por ser figuras en el mundo lírico, pero personalmente no había trabajado nunca con ellos. Los conocí en Madrid, donde durante casi tres semanas estuvimos ensayando antes del estreno en San Lorenzo del Escorial, y desde el principio hemos tenido muy buen ambiente y mucha profesionalidad. Me llevo muchas cosas a casa de esta experiencia. Me he sentido muy bien trabajando con ellos. Además, esta producción es muy dada al show y cuando te juntas con tus compañeros es muy difícil no pasárselo bien. Creo que esto se plasmará en escena, con una representación muy dinámica y natural, porque al final todo el mundo ha entrado en su papel desde el humor y con mucha energía.

- Vuelve al Kursaal con una ópera. ¿Ilusiona?

- Sí, mucho. Mi debut en la ópera fue en 2002, precisamente en el Kursaal con la Quincena Musical, en el papel de la Condesa Ceprano en 'Rigoletto'. Luego también participé en 'Madame Butterfly', dando vida a la mujer de Pinkerton. Y en 2015 participé en la versión concierto que se hizo del 'Mendi Mendiyan' de Usandizaga. Para mí ,volver a San Sebastián es algo muy cómodo, porque me encuentro con mi familia y estoy muy a gusto.

- Sin embargo, es una asidua en el festival, donde ha ofrecido numerosos recitales. De hecho, la semana que viene actuará en el Parador Carlos V de Hondarribia.

- Creo que mantengo una muy buena relación con la Quincena, y como soy cantante de ópera y de recitales, también he solido actuar en solitario. Los conciertos a piano que he dado han ido muy bien, han tenido muy buena acogida y yo también he disfrutado mucho.

- Reside en Alemania desde que fue a estudiar allí en 2006. ¿Por qué decidió quedarse?

- Me vine a hacer un máster a Munich, y antes de terminarlo tuve la ocasión de formar parte del elenco fijo de un teatro. Una cosa llevó a otra, y al final me he quedado en Alemania, donde vivo con mi marido y mi hijo.

- Se formó tanto como cantante de ópera como de conciertos. ¿Se decanta más por una faceta que por otra?

- No, compagino ambas facetas indistintamente. Esta temporada, por ejemplo, me he estrenado en el papel de Adelia, en la ópera del mismo nombre de Donizetti, que es una obra menos conocida pero muy interesante dentro del bel canto. Y próximamente iré a Valencia, donde interpretaré la segunda sinfonía de Mahler. Me siento bien en ambas facetas.

- ¿Hay algún repertorio en el que se encuentre más a gusto?

- Estoy descubriendo el mundo del bel canto, en el que ahora mismo me encuentro muy bien, veo que mi voz se está desarrollando muy bien en este campo. Antes me sentía más a gusto en la época clásica, pero voy evolucionando y ahora me siento muy cómoda en el mundo del bel canto.