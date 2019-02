Andoain, capital guipuzcoana del piano Uno de los actos de entrega de medallas y diplomas que se organizó ayer a mediodía en el auditorio de Bastero, presentado por la andoaindarra Ainhoa Aiertza. / UNANUE Un total de 712 pianistas llenan de música el centro cultural Bastero durante el fin de semana | El certamen que organiza DEIadar culmina con éxito su cita dedicada a llevar a escena a la cantera de jóvenes pianistas. Ya son 14 ediciones celebradas MARIVI OLANO Lunes, 18 febrero 2019, 06:46

. El Festival de Piano de Andoain cerró ayer por la tarde su decimocuarta edición con un extraordinario concierto de clausura que reunió a los pianistas más sobresalientes del certamen. Entre este grupo se encontraban Lucía Gómez Cartón, de 10 años, de Donostia; Paul Emezabal Aldalur, de 12 años, de Zumaia; y Nora Carrillo Villalba, de 13 años, de Hondarribia. Los tres obtuvieron medalla de oro y mención de honor y fueron seleccionados por el jurado para tocar en el concierto que cerró el festival en el centro cultural Bastero.

Lucía participaba por segundo año en el certamen. En la edición anterior consiguió también la medalla de oro y este año se ha superado al ser elegida en la categoría solista para participar en el concierto de clausura. «Me ha hecho mucho ilusión, me gusta mucho participar en el festival y el año que viene es casi seguro que volveré a Andoain», indicaba. Aunque ayer por la tarde tenía previsto jugar un partido de baloncesto con su equipo, el Egia de Donostia, se decantó rápidamente por tocar su obra 'Shimmering Rainbows', de Martha Mier, en el concierto. «Partidos de baloncesto voy a tener muchos, pero el festival es solo una vez al año y no quiero perderme este concierto», señalaba nerviosa.

Paul Emezabal fue otro de los jóvenes pianistas que recibió la mención de honor. «He trabajado mucho para preparar la obra para el festival y la verdad es que estaba un poco nervioso». Este joven pianista estudia en Zarautz con la profesora Audra Almanaytite, miembro durante años de la organización del certamen. Al igual que Lucía, Paul también tenía programado participar ayer por la tarde en un partido de fútbol con el Zumaiako, equipo con el juega, pero decidió optar por volver a interpretar su obra, 'Rondo OP 168', de Diabelli.

El certamen cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Andoain, la Diputación Foral y Pianos Loidi

En la presente edición la cantera se ha renovado con la participación de 213 nuevos pianistas

La afición por la música le viene por parte de familia. Su padre, Mikel Emezabal, es profesor de la Escuela de Música de Andoain y director de la Banda de Música de esta localidad. Su madre, Amaia, es pianista y profesora de la Escuela de Música de Hernani. Mikel y Amaia recibían ayer felicitaciones por la mención de honor que conseguía su hijo. «Ha sido una emoción muy grande escuchar su nombre, es el reconocimiento a todo el trabajo que ha hecho, un orgullo», señalaban emocionados.

Para Nora Villalba la medalla de oro y la mención de honor tenían un significado muy especial. Esta joven pianista no pudo participar el año pasado en el certamen por una grave enfermedad que felizmente ha superado. «Este era mi tercer año en el festival. Los dos años anteriores estuve muy normal, muy tranquila, y sin embargo esta vez he estado más nerviosa aunque tenía muchas ganas de participar». Nora aseguraba que había preparado a conciencia la obra que interpretó, 'Nº 5 Le Soldat Joyeux', de Pierre Sancan. «He trabajado mucho porque suelo utilizar estas obras para los exámenes de música», indicaba. El festival es para ella un escenario en el que mostrar su afición por el piano y un lugar en el que hacer nuevos amigos. «Es muy emocionante participar y es una oportunidad para superarte», indicaba.

Una experiencia que motiva

Las pianistas June Berraondo Agirre, Nora Zabalo Madina y Laia Torres Rodríguez, de 9 años, de An-tzuola, participaron en la modalidad de 6 manos el domingo a mediodía, interpretando la composición 'Nº 8 In Dream Land', de M. Schmitz. Un poco nerviosas, las componentes del trío afirmaban con contundencia que les había gustado la experiencia de repetir participación en el festival. Su profesora, Eli Mendiaraz, ha presentado alumnos en las catorce ediciones del certamen. «Es motivador para ellos participar. El hecho de ver a otros niños como ellos tocando en estos escenarios les motiva. Pasan muchos nervios, y es verdad que hay competitividad sobre todo por el tema de las medallas pero yo siempre les digo que tienen que quedarse con lo mejor de la experiencia, que no es otra cosa que participar y disfrutar». Para esta profesora de Antzuola el festival destaca por su buena organización. «Son unos escenarios maravillosos, sobre todo el auditorio», indicaba.

La opinión del jurado

Borja Rubiños, Maite Oiartzun y Ana Belén García, son tres de los miembros del jurado encargados de evaluar a los pianistas del certamen. Borja, repertorista en el Conservatorio de Irun desde hace 15 años, afirma que la experiencia de participar como jurado es muy intensa. «Llevo tres años como jurado y la primera vez me parecía que era imposible hacer este trabajo por la cantidad de pianistas que pasan por el festival. Pero luego te das cuenta que todo funciona a la perfección, todo esta cuadrado, hasta el mínimo detalle. Hay una organización perfecta». Rubiños valora, por encima de la técnica, la expresividad de los intérpretes. «Que me mantengan atento a su interpretación, que sepan dar lo mejor que tienen». Indica que lo importante es que los participantes se lo pasen bien, que no se lo tomen como una competición sino como una puesta en escena en la que cada uno dé lo mejor de sí mismo».

Para Maite Oiartzun su labor como jurado es una satisfacción. «Me gusta el piano, su timbre, y estoy a gusto escuchando a los pianistas, no me aburro, se me hace bonito ver cómo llegan con su obra preparada». Dice que disfruta viendo la emoción en la cara de los pianistas, «las sensaciones que muestran, desde la alegría a la frustración porque, en este último caso, tienen que verlo como una experiencia para superarse en la vida, como una oportunidad para aprender, para reforzar la autoestima y adquirir confianza».

Ana Belén García terminaba ayer un fin de semana de intenso trabajo, en el que ha compaginado su tarea como jurado con su trabajo como organista en la iglesia parroquial de San Martín, donde ayer tocaba en las misas que se oficiaban a las 10.30 y a las 12.30 horas. García es también una de las organistas titulares en la iglesia parroquial de Santa María del Coro de Donostia, además de profesora de piano y directora de la Escuela de Música de Urnieta.

Desde hace catorce años colabora en el festival: en los primeros años como voluntaria y en los tres últimos formando parte del jurado. «Para mí es muy entrañable estar como jurado porque yo también he sido alumna, y concretamente Myriam Ulanga, una de las organizadoras del certamen, ha sido profesora mía». Ana Belén destaca lo valientes que son los jóvenes pianistas por subir a un escenario en el que, de repente, se convierten en protagonistas en la misma medida que cualquier músico profesional. «Yo les aplaudo por esta valentía». Al igual que su compañero Borja Rubiños, valora por encima de todo la musicalidad, la intepretación y el sentimiento que transmiten los participantes, y asegura que a veces es dura la labor de jurado . «Cuando los niños lo pasan mal tenemos que saber que nuestro trabajo es empatizar con ellos y animarles a continuar» .

Anécdotas de la edición

El festival volvió a dejar alguna que otra anécdota para el recuerdo. Desde la joven pianista que tocó con un brazo escayolado a la espontaneidad de intérpretes como Víctor González Alda, de 6 años, de Usurbil, que no paró de hacerle cosquillas a su compañero, y que recibía contento la medalla de plata pese a que se mostraba convencido de merecer el oro por lo bien que lo había hecho.

Entre los participantes volvía al certamen Jakes Txapartegi Galzacorta, pianista de 9 años con discapacidad visual que tiene enamorado a los miembros de la organización y que este año recibía medalla de oro y mención de honor.