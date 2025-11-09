Ana Belén ilumina el Kursaal con sus 'ojos nuevos' cantando al tiempo y a la vida

El primer acorde de 'Solo le pido a Dios' iluminó el silencio expectante del rebosante Kursaal. Los músicos se adelantaron apenas unos segundos antes ... de que su figura emergiera entre las sombras. Majestuosa, dueña del espacio sin necesitar poses. En su entrada había algo de actriz que conoce el peso de la mirada y de cantante que entiende que el escenario solo existe si es verdad. La luz la envolvió con respeto, y el público comprendió que estaba a punto de asistir no solo a un concierto, sino a una declaración de esperanza. «Le sigo pidiendo lo mismo a Dios: que la guerra no me sea indiferente».

Ana Belén regresó este sábado a Donostia —su última visita fue en 2019 con 'Vida'— para presentar 'Vengo con los ojos nuevos', su nuevo disco. Lo hizo con la teatralidad justa, esa que no se impone y acompaña a la música. Su cuerpo hablaba tanto como su voz. Una intérprete de presencia magnética, que ha hecho de la elegancia su bandera y de la emoción su manera de estar en el mundo.

Quizá fue por eso por lo que el ambiente, más que expectante, se volvió cómplice. Había en la sala una sensación de reconocimiento mutuo, como si cada persona recuperase una versión propia ligada a alguna canción suya. Ana parecía percibirlo, sonreía de lado y afinaba la mirada antes de pronunciar cada palabra. No había prisa. El concierto avanzaba con esa cadencia de los grandes artistas, los que sostienen el tiempo entre los dedos y lo moldean a su medida. En varios momentos, el público contenía la respiración, por deseo de prolongar cada inicio, cada silencio, cada eco.

A partir de ahí, todo fue un viaje hacia dentro. Aunque nacida dos años antes, hizo autobiográfica su clásica 'Yo también nací en el 53'. También la recién llegada a su repertorio 'Que no hablen en mi nombre', firme y actual. Latió así una artista que canta para acompañar, no para demostrar. Lo reveló en 'Yo vengo a ofrecer mi corazón'. La escenografía lúcida, pero precisa, acompañaba cada clima: luces coloridas que abrazaban su silueta, una maleta y una boa, símbolos de memoria y teatralidad. A su lado, una banda liderada por David San José que dialogaba con ella en todo momento. En 'Si me nombras' y 'Vida', su voz se expandía con una calidez casi táctil. Y llegó 'Desde mi libertad'. Y el auditorio respiró hondo, como si el aire mismo pesara distinto.

Evocación al cine

Entre sus nuevos temas, 'Cinecittà' evocó al cine que tanto se echa en falta, mientras 'Bachátame' encendió la pista con ritmo y alegría de la que sigue mostrando una innata sensualidad. La hondura llegó con las canciones que tocan la memoria. 'A la sombra de un león' detuvo el tiempo; 'Contamíname' hizo cantar al Kursaal entero. Y en 'Vengo con los ojos nuevos' —la gran novedad y el corazón de la noche— Ana, bajo una luz blanca, pronunció: «He aprendido a mirar sin miedo». 'Lía' brilló con la delicadeza intacta de siempre; 'Peces de ciudad' trajo melancolía y ternura; 'El hombre del piano' fue relato y confesión en una noche de sábado; 'Derroche' y 'Agapimú' encendieron la euforia. Ese fuego compartido que solo despiertan los himnos. Al unísono el público cantó con ella a la histórica Puerta de Alcalá, que en su voz sigue ahí, testigo intacto del tiempo.

Ante súplicas, regresó con la emotiva 'España camisa blanca de mi esperanza', plegaria civil, y con 'Balancé', luminosa y divertida, con la que se despidió recorriendo el escenario como la niña que empezó en la radio y el cine de los sesenta. Pero Ana Belén no canta desde la nostalgia, sino desde la vida que aún late. Es una artista que mira de frente al tiempo que, solo ante ella, se detiene. No hay impostura. Solo verdad. Este sábado nos enseñó a mirar el mundo con otros ojos, con los mismos ojos nuevos que ella.