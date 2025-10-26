Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Logo Patrocinio
Amaia Montero, en su última publicación de Instagram. Bernardo Doral

Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»

La vocalista de La Oreja de Van Gogh publica en redes sociales que «las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra»

I.T.

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:05

Comenta

Amaia Montero ha reaparecido este domingo en sus redes sociales con un mensaje lleno de emoción y gratitud, en las que son sus primeras palabras ... públicas desde que se confirmara su regreso a La Oreja de Van Gogh, casi dos décadas después de su salida del grupo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  4. 4

    Obradores históricos bajan la persiana
  5. 5

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  6. 6

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  7. 7 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  8. 8 Andrey Arshavin, invitado de lujo en Anoeta para el Real Sociedad - Sevilla
  9. 9

    El 60% de los guipuzcoanos que han cogido una baja vuelven a tener una incapacidad a los meses
  10. 10 «El ictus me rompió por dentro pero se puede recuperar la independencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»

Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»