Un beso entre Amaia Montero y Leire Martínez, la nueva obra del 'Banksy navarro' LKN El artista urbano ha pintado en su nueva obra a la actual y exvocalista de La Oreja de Van Gogh abrazadas y dándose un beso

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:15

Un beso entre Amaia Montero y Leire Martínez. Esta es la nueva obra del artista urbano, LKN, más conocido como el 'Banksy navarro' que ha aparecido pintada en una pared lateral de la antigua estación de autobuses de Pamplona. Un mural que ha llamado la atención debido a la polémica que ha habido tras la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh y el posterior regreso de Amaia Montero al grupo donostiarra.

«La motivación para hacer este dibujo ha sido la noticia sobre el regreso de Amaia al grupo», admite su creador, el artista urbano LKN, que nunca ha revelado su identidad y que es conocido por las ilustraciones que realiza en las calles de la capital navarra desde hace seis años y por su conocido mural de Amaia Montero que apareció en plena fachada de la calle Bilintx en la Parte Vieja de San Sebastián en agosto de 2023.

«He visto muchas noticias y videos sobre Leire Martínez en redes, además de declaraciones de lo que sentía ella y como espectador pienso que cada uno tenemos nuestra opinión sobre el tema, pero que realmente no sabemos si ha pasado algo entre ellas o si hablan o han hablado», explica el navarro sobre la salida de Martínez del grupo en 2024 después de 17 años como vocalista. «Entonces he querido plasmar esta situación 'idílica', ya que, todo el mundo piensa que se deben odiar, pero igual no es así», ha relatado el artista navarro a este medio.

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Y es que el artista, que siempre trabaja con gorra y mascarilla para no ser reconocido, admite que él «creció con La Oreja de Van Gogh», por lo que «cuando salió la noticia oficial de que la banda volvía y que luego hayan vendido tantas entradas, me hizo emocionarme porque creo que Amaia siempre ha querido regresar a su grupo», explica el artista que en 2023 ya se declaraba su fan.

El mural del beso entre Amaia Montero y Leire Martínez que ha aparecido en el centro de Pamplona.

«Me alegro por Amaia y estoy con ganas de verla triunfar y ver si lo consigue. Estoy expectante y también emocionado por todo el éxito que ha tenido la banda vendiendo entradas para sus conciertos», admite el muralista que todavía no ha comprado sus entradas, pero que espera «conseguir alguna para alguna de las dos fechas programadas en Pamplona cuando llegue el momento».