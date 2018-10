Álvaro Urquijo: «Estamos rodeados de chupópteros que dejan sin nada al creador» Álvaro Urquijo, cantante y guitarrista de Los Secretos. / MIGUEL A. MERINERO Los Secretos A sus 56 años, el guitarrista y cantante de Los Secretos lidera la gira del 40 aniversario de la banda madrileña, que este jueves recala en el Auditorio Kursaal JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Martes, 30 octubre 2018, 06:52

En varios momentos de la entrevista, Álvaro Urquijo (Madrid, 1962) insiste en que Los Secretos «nunca estuvieron en primera línea» porque no vendían tanto como los grandes nombres de su generación. Se vanagloria, eso sí, de haber alcanzado el reconocimiento «con posterioridad» frente a muchos «altibajos personales y espirituales».

- ¿Por qué la llaman 'Gira aniversario. Una vida a tu lado' sin concretar el número del aniversario?

- En realidad no es una decisión mía, sino de los intermediarios que consideraron que 'Gira 40 aniversario' resultaría un poco duro y podría espantar a los más jóvenes. (Risas)

- ¿En qué momento se encuentra el grupo? Los Secretos han vivido ya los mismos años con y sin Enrique Urquijo...

- En la última década hemos vivido un salto exponencial porque mucha gente ha empezado a conocernos, tal vez por contacto con parientes y amigos que nos escuchaban en su día.

- ¿Barajaron disolver el grupo cuando en 1999 murió su hermano?

- De hecho, lo habíamos dejado, yo no podía más, estaba abatido. En un año no toque la guitarra ni escuché música, pero de pronto empezaron a llegarme mensajes de seguidores que nos contaban qué habían significado nuestras canciones para ellos. Mi entorno me hizo llegar un dossier de 800 páginas con textos llenos de cariño que me dieron fuerza para seguir adelante. Grabamos el disco de homenaje a Enrique con cantidad de artistas invitados, 'A tu lado' (2000), e hicimos una gira de conciertos en los que la gente nos hizo saber que debíamos seguir. Ello permitió sanear la economía de mi sobrina, que apenas tenía cinco años cuando su padre murió, y también lavar la memoria de mi hermano.

- ¿En qué sentido?

- En el de reivindicarle como persona y compositor. Las noticias posteriores a su muerte hicieron pensar a la gente que era un toxicómano que vivía por y para las drogas. No voy a negar que cuando estaba muy deprimido utilizaba cualquier sustancia para no ahogarse en la angustia, pero no era un yonqui ni un adicto. Cuando murió estaba en tratamiento médico para tratarse ciertas partes de su personalidad que no le hacían bien. Llevaba dos años bastante limpio y los médicos nos advirtieron de que estaba tan bien que podría tener una recaída. Y así fue: el primer tropezón le costó la vida.

- También perdieron en accidente de tráfico a sus dos primeros baterías, Canito y Pedro Antonio Díaz. ¿Cabe atribuir la melancolía de sus letras a esa sombra trágica que siempre ha planeado sobre el grupo?

- Yo creo que no. En su día nos pedían sonreír más en las fotos y los videoclips pero para nosotros la música es algo serio, no un chiste. Antes de empezar en la música nos fijábamos en ídolos como Bob Dylan, Jackson Browne o Neil Young, cuyas canciones hablaban de amores rotos, de nostalgia y añoranza... No somos tristes, sólo componemos influenciados por temas que son recurrentes también en el tango, la copla, el blues, el country e incluso en las rancheras de José Alfredo Jiménez que escuchábamos en las casetes de nuestro abuelo. En los años 80 tenía más tirón la música para cantar, saltar y bailar, pero nosotros nos alimentábamos de otros textos.

- ¿Por eso no estuvieron en el primer plano de La Movida madrileña?

- Nos suelen llamar herederos de La Movida pero nunca participamos en ella. Por ejemplo, no aparecimos nunca en programas como 'La edad de oro' o 'La bola de cristal'. Nunca tuvimos un éxito más que 'Déjame', que fue anterior, y en 1984 nuestra discográfica nos dejó en la calle e incluso nos dieron la carta de libertad porque decían que hacíamos country y olíamos a vaca. Pasamos tres o cuatro años en un agujero negro. Las modas son muy radicales y si no encajas en un orden sónico y estético, la gente de los medios no te hace caso. Esta anécdota es muy ilustrativa: una vez estábamos a punto de grabar un falso directo en Prado del Rey y antes de empezar alguien dijo por megafonía: «A ver, Los Secretos, que se vistan ya y empezamos». No estábamos en bolas, íbamos vestidos como siempre, pero lo que estaba de moda era ir con hombreras, bombachos y otro tipo de disfraces.

- Eran demasiado 'normales' para La Movida....

- No nos identificamos con esa estética y no nos contrataban. También es verdad que hemos sido poco ambiciosos y malos negociantes. No nos hemos dejado asesorar bien... Hemos dado más importancia a la música y a la bohemia que a los negocios. Odio la parte industrial o comercial porque es la que más daño hace a la música: si tienes un éxito muy grande, te anula como artista y pasas a ser una cifra. Estamos rodeados de editores, SGAE, managers, discográficas... toda esa clase de chupópteros que hacen que al creador no le llegue una mierda y esté siempre desamparado. Algunas de mis canciones están en manos de las viejas editoriales, monstruos que venden la música como si fueran valores del tesoro o activos, palabras que me repatean. De todos modos, creo que no haber sido un éxito nunca nos ha librado de ese yugo del triunfo.

- ¿Y cuál es el secreto de la supervivencia?

- No éramos conscientes de que duraríamos 40 años porque, entre otras cosas, la vida nos ha golpeado duramente y nuestra carrera ha sido de altibajos, pero en nuestro caso han funcionado los canales naturales, el boca a boca, más que las vías comerciales. Mira, un tema como 'A tu lado' en 1995 tuvo una competencia brutal: en las radios sonaban éxitos de Los Rodríguez, Radio Futura, Gabinete Caligari... En su día no funcionó pero muchos años después ha pasado a ser nuestro 'superhit', con más de 16 millones de visitas en YouTube. Nunca estuvimos los primeros en las listas ni fuimos el grupo más laureado, pero que quede muy claro que prefiero diez veces el cariño del público que un número uno. Puedes ganar un número uno y al día siguiente caer en el olvido. Lo importante es que calen tus canciones, tu timbre, tu personalidad... Gracias a ese boca a boca hemos conseguido atraer a nuevas generaciones, cada vez necesitamos salas más grandes, a veces tenemos de teloneros a gente a la que hace años teloneamos nosotros... El paso del tiempo termina aupándote.

-¿Y cómo han planteado esta gira?

-Como una gira de agradecimiento simple y llanamente. Hacemos un show especial, con las mejores luces y sonido, un conjunto increíble de guitarras... Cuando termine el tour, habremos hecho 87 conciertos y no hemos suspendido ni uno. Estamos en un momento espectacular de forma, tenemos la sabiduría y el saber estar que te proporcionan la antigüedad, y sinceramente creo que incluso alguien a quien no le gustamos podrá reconocer: «Joder, estos tíos tocan bien». Queremos seguir atrayendo a la gente no por nostalgia o porque nuestras canciones recuerdan a cosas bonitas del pasado, sino porque nuestra música gusta. En los países anglosajones es más habitual pero en nuestro entorno parece difícil ver a grupos que lleven 40 años juntos y sean una especie de escuela de música. Para alguien que empieza igual es un poco putada porque supone una competencia, pero por otra parte, las nuevas generaciones disponen hoy de muchos más canales de difusión.

-Hoy es más difícil la profesionalización...

-Puede ser, pero la tecnología ofrece cantidad de posibilidades: tanto es así que con las herramientas oportunas cualquiera puede hacer un disco mediocre a nivel de mercado, algo que antes era imposible porque las pistas analógicas delataban a quien tocaba mal o desafinaba. Hoy hay gente que empieza que tiene un nivel tremendo y que aprende tanto en las escuelas como con tutoriales de YouTube: nosotros al principio éramos malísimos y mi padre luchó con el cuchillo entre los dientes para que dejáramos la música. No se lo reprocho: es como si mi hija me dice ahora que quiere ser bióloga e ir al espacio a estudiar la ionización de la atmósfera de Plutón, por soltar una ocurrencia que me acabo de inventar. (Risas)