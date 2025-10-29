Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alice Cooper, que fue el gran reclamo del Azkena en 2009, regresa a Vitoria en junio del próximo año. Jesús Andrade

Alice Cooper y Social Distortion, primeros cabezas de cartel del Azkena Rock 2026

Del 18 al 20 de junio se celebra la 24ª edición de la gran cita para los apasionados del rock

Ramón Albertus

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:32

Su maquillaje contribuye a que la idea de que el paso del tiempo no va con él. El artista detrás de 'Posion', 'No More Mr. ... Nice Guy', 'Billion Dollar Babies', 'School's Out'... regresa al Azkena Rock Festival de Vitoria como indiscutible cabeza de cartel. En la vigesimocuarta edición del programa, que se celebrará del 18 al 20 de junio de 2026, Alice Cooper vuelve a tomar el escenario de Mendizabala.

