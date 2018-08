Alexandre Tharaud y Ander Marzana: «El piano es deseo y motivación, y te permite tener una orquesta en los dedos»

Durante el mes de agosto confluyen en Donostia músicos que están en distintos momentos de su carrera. Alexandre Tharaud (París, 1968), uno de los pianistas más destacados del panorama actual, llega esta tarde al teatro Victoria Eugenia (20.00h.) tras estar en los mejores escenarios del mundo. Dos semanas después, el 23 de agosto, debuta en el Palacio Miramar, dentro del Ciclo de Jóvenes Intérpretes, el pianista formado en el País Vasco Ander Marzana (Barcelona, 2000). Con ellos hemos compartido un coloquio sobre el instrumento que les une, el piano.

- ¿En qué momento de su vida decidió dedicarse al piano?

- Alexander Tharaud. No fue demasiado pronto, porque cuando era niño yo quería ser prestidigitador y alrededor de los 9 años me atrajo la música, pero fue la composición. Durante toda mi adolescencia quería ser compositor y me dediqué a ello, por lo que el piano llegó más tarde, alrededor de los 21 años. Y la razón que me llevó a querer hacer de la música y concretamente del piano mi profesión fue que quería vivir la escena.

- Ander Marzana. La música siempre me ha llamado mucho la atención, y empecé a aprender música a través del piano. Decidí dedicarme a ello cuando empecé a estudiar el Grado Profesional de piano en el conservatorio. Se podría decir que, en mi caso, el deseo de ser músico y el de ser pianista fueron simultáneos. Actualmente tocar el piano es una de mis actividades favoritas y sería una suerte tremenda poder llegar a vivir de ello.

- ¿Cómo ha sido hasta el momento su relación con el piano?

- A.T. Mi relación con el piano es similar a la de una pareja.

- A.M. El piano empezó siendo una actividad recreativa, pero actualmente me resulta muy duro dejar de estudiar durante un día entero. Necesito estudiar mucho para perfeccionar mi técnica porque sin ella no podré expresarme correctamente. Por eso, durante la mayor parte del tiempo el piano es un área de trabajo, un taller, donde probablemente solo haya diez minutos de música en una sesión de dos horas de estudio.

- ¿Qué le aporta tocar el piano?

- A.T. Deseo.

- A.M. Motivación.

- Hay grandes pianistas que dicen que tocar el piano tiene un porcentaje mucho mayor de transpiración (trabajo) que de inspiración (talento). ¿Qué opina de esta afirmación?

- A.T. No sé quién ha podido decir eso, porque el piano es un instrumento fácil, mucho más fácil que un instrumento de cuerda o de viento. No sudamos mucho al piano y además añadiría que el piano requiere mucho más que transpiración y talento.

- A.M. Cuando empecé a tocar bien el piano fue cuando me puse a dedicar más de cinco horas diarias al estudio. La capacidad intelectual o el talento musical son variantes que influyen poco si una persona dedica entre seis y ocho horas al día a la práctica instrumental. Ahora bien, las horas deben ser bien aprovechadas y los descansos tienen que estar bien gestionados para maximizar el rendimiento. Es más importante saber estudiar y dedicarle mucho tiempo que tener talento.

- Además del trabajo y el talento, ¿influyen también los nervios? ¿Cómo se gestiona la tensión?

- A.T. El actor y escenógrafo Louis Jouvet le dijo un día a uno de sus alumnos que le juraba no ponerse nunca nervioso y añadió: ¡verás cuando tengas talento! En mi caso, yo solo conozco una tensión en el escenario, que es la de que tengo una cita con el público, y esa cita es muy similar a una cita amorosa.

- A.M. Tocar en directo es, quizá, el mayor desafío para mí. Requiere mucha concentración, ya que hay que transmitir la mayor cantidad de información posible de una obra en un único instante que se escapa entre los dedos. Solo hay una oportunidad y por eso me pongo nervioso. Reducir el ataque de nervios es cuestión de práctica y de experiencia. Últimamente he ido descubriendo que cuanto mayor sea mi madurez, mayor será mi preocupación por los más mínimos detalles, mayor la concentración y, por consiguiente, menor el ataque de nervios.

- Existe un repertorio amplísimo para el piano, que puede abarcar más de cuatro siglos si incluimos obras compuestas originalmente para otros instrumentos como el clave. El hecho de poder interpretar composiciones de épocas tan diferentes e incluso pensadas para instrumentos distintos, ¿supone un valor o una dificultad añadida?

- A.T. Ser pianista significa tener la oportunidad de tener una orquesta bajo los dedos, con mil colores y un repertorio muy amplio. Pero en realidad esta última cuestión no influye tanto, porque las épocas se responden entre sí. Si te fijas, por ejemplo, en Couperin y Ravel, son dos compositores que están separados por dos siglos, pero parecen hermanos.

-A.M. El piano ofrece una amplia gama de posibilidades sonoras gracias a su amplio registro, su agilidad, su polifonía y su variedad tímbrica, de manera que no solo se pueden interpretar obras de cualquier época para instrumentos de teclado (sea piano, pianoforte o clave), sino que se pueden practicar hasta obras orquestales. Esto supone un valor añadido, pero también una dificultad extra, ya que el músico debe saber encontrar el timbre adecuado para cada nota.

- ¿Consideran que un pianista debe abordar obras de todos los estilos o es mejor especializarse en alguna época o estilo concreto?

- A.T. Creo que cada pianista tiene que hacer lo que más le satisfaga.

- A.M. El pianista debería aprovechar esta oportunidad de oro para estudiar una gran variedad de estilos musicales. No obstante, hay que recordar que «quien mucho abarca, poco aprieta». Es muy difícil (por no decir imposible) profundizar en todos los estilos. Incluso los más grandes maestros se especializan, pero siempre después de haber pasado por un gran abanico de estilos, sin dejar de estudiar nueva música.

- Ustedes, al igual que otros muchos músicos y pianistas, han interpretado cantidad de música de Bach. ¿Por qué?

- A.T. Porque es el padre de la música clásica.

- A.M. Bach es mi compositor favorito, sin ninguna duda y uno de los más brillantes genios de la humanidad. Nunca podré dejar de aprender de su repertorio, ya que está lleno de música y esconde muchos secretos. Su obra es fruto de un uso perfecto de la armonía y el contrapunto, refleja amor por la buena música, genialidad y mucho, mucho trabajo. La producción musical de Bach ha sido, en mi opinión, la mayor aportación a la música de la historia.

- ¿Hasta qué punto el origen de un músico define su conocimiento del estilo de su país? ¿Un francés, por ejemplo, entiende e interpreta mejor música francesa?

- A.T. Yo no veo imprescindible que un músico interprete música de su país ni creo que lo vaya a hacer mejor que otro. Tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia. Alfred Cortot, que era franco-suizo, fue quizás el mejor intérprete de Schumann, que era alemán; la argentina Martha Argerich destaca especialmente en Ravel... Por otra parte, sí es cierto que noto que los pianistas que no son franceses suelen interpretar la música de mi país sin dejarla fluir, a veces demasiado en serio, sin darle humor ni color. Y otros la tocan sin estructura.

- A.M. No creo que en la actualidad el conocimiento del estilo defina el origen del ejecutante, ya que gracias a las nuevas tecnologías, tenemos acceso a contenido musical de todas partes del mundo. Esto, por una parte, hace que las nuevas generaciones nos alimentemos de músicas de orígenes muy diversos y, por otra parte, que los profesionales de la música de cualquier país sean capaces de estudiar y adaptarse al estilo del folclore de una determinada nación.

- ¿Y en el caso de la música contemporánea? ¿Ven importante que los pianistas se comprometan con ella y la incluyan de una manera normalizada en sus recitales?

- A.T. En mi caso, yo interpreto mucha música contemporánea, lo que es la mejor respuesta a su pregunta.

- A.M. Es cierto que parte de la música contemporánea no gusta tanto a algunos oyentes como el repertorio más clásico. Esto se debe, en mi opinión, a que esta música no ha pasado aún el filtro de la historia. Hay cantidad de repertorio de anteriores épocas que no ha llegado a nuestros oídos, seguramente porque no ha estado al nivel de los más grandes compositores. Lo que realmente escuchamos nosotros es una selección de las mejores obras clásicas y también estrenos de repertorio contemporáneo que quizá no esté a la altura de los mayores maestros de la historia de la música. Sin embargo, como intérpretes tenemos muchas veces el privilegio de seleccionar la obra a ejecutar, de manera que podemos escoger obras que seamos capaces de entender y disfrutar.