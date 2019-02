Alex Sardui: «Somos los últimos indios auténticos de Europa» Alex Sardui, en el centro de la imagen, durante un concierto de Gatibu en Donostia. / LOBO ALTUNA Cantante de Gatibu El grupo vizcaíno actuará tres noches seguidas en Intxaurrondo para presentar 'Azken indioak' del viernes al domingo JUAN G. ANDRÉS Jueves, 14 febrero 2019, 07:48

Vendieron rauda y velozmente las entradas para su concierto de Intxaurrondo y añadieron una segunda noche, que también agotó el aforo. Entonces programaron una tercera función consecutiva este domingo, la única para la que aún quedan tickets. Con década y media de trayectoria, los de Gernika vuelven a Donostia para unir la fiesta y la reivindicación contenida en su nuevo disco, 'Azken indioak', publicado el pasado diciembre en vísperas de la Azoka de Durango.

- Han dicho que el nuevo disco parte de la necesidad de «tomar decisiones arriesgadas» y salir del «área de confort» de Gatibu...

- El rock and roll siempre debe estar fuera de la zona de confort. Somos muy culo-inquietos y nada conformistas: nos gusta arriesgar porque en la zona de confort logras tener una cierta seguridad pero también entras en la monotonía.

- ¿En qué han arriesgado?

- En decir lo que pensamos de nuestras vidas: hay que saltar, arriesgar, hacer cosas para cambiar nuestro entorno, nuestra manera de vivir y de pensar...

- ¿Por eso también quisieron grabar en Texas?

- Ese es otro de los saltos que hemos dado. Siempre hace falta algo nuevo, es bueno vivir otras experiencias, y en el grupo estuvimos de acuerdo en viajar a EEUU para grabar el disco.

- ¿Qué les ofrecía el estudio Sonicranch?

- Es un lugar mítico ubicado en Tornillo, Texas, y nos lo sugirió el productor Santi García porque pensó que podía ajustarse a lo que necesitábamos. Grabamos en la mesa de sonido de Madonna, tocamos una guitarra de ZZ Top... Justo antes de pasar nosotros por allí había estado Bunbury grabando su disco. Es un estudio muy bien preparado.

- Santi García ha producido a grupos como Delorean, La M.O.D.A, Standstill... ¿Qué buscaban en él?

- Siempre que quieres trabajar con algún productor es porque buscas que saque lo mejor de ti. De Santi queríamos que respetara nuestra propia línea pero nos diera un poco de punch, otro punto de vista que no fuera el de siempre. Muchas veces ocurre que trabajas en algo, pierdes la perspectiva y viene otro que te dice en qué puedes mejorar...

- ¿Y dirían que el sonido de Gatibu ha cambiado?

- No mucho, pero lo que sí ha cambiado es la calidad porque en el estudio había mucho material para usar en las canciones: amplificadores, guitarras, pedales... Creo que la combinación ha sido la clave gracias a la mano experta y a los consejos de Santi.

- Llaman la atención los arreglos de viento de 'Gelditu zaitez' y 'Ez naiz makurtuko', el tono folk de la balada ¡Oh, nire maitie', el deje funk de 'Zure uretan'...

- La variedad estilística está en nuestro ADN. Si entra el rock, entra el rock, y si entra el funk, el funk... Nos gusta combinar diferentes estilos y aportar detalles de distintos géneros en cada canción. No hay una canción enteramente funky, pero sí pequeños detalles...

- Hábleme del concepto del disco. Recuerda a aquello que comentaba Arnaldo Otegi en 'La pelota vasca' de Julio Medem: «Yo tengo un amigo cubano que siempre dice que nosotros somos los últimos indígenas de Europa».

- No hace falta que venga ningún cubano a decírnoslo, ya lo sabemos nosotros... (Risas) Históricamente, nuestro propio idioma nos pone en esa tesitura en Euskal Herria: somos los últimos indios auténticos de Europa, al menos desde el punto de vista lingüístico.

- Por tanto, habla usted más en términos culturales que políticos...

- En términos culturales, sí. Al final la cultura es la que lo lleva todo, es el enlace entre la vida, el trabajo, la política...

- ¿Entonces quiénes serían los vaqueros de esta película?

- (Risas) Pues todos aquellos que quieren acabar con los indios, ¿no?

- ¿Por ejemplo?

- No te voy a decir que España, ¿no? (Risas) Históricamente, han pasado muchas culturas por aquí y lo han intentado muchas veces. El enemigo ha sido uno en cada momento y ahora mismo estamos como estamos. Pero no me gustaría que la gente entendiera que los españoles son nuestros vaqueros porque hay muchas otras cosas. También nosotros tenemos parte de culpa de la situación que vive nuestra cultura: debemos ser capaces de pegar el salto y arriesgar por ella.

- ¿A quién cortaría la cabellera?

- (Risas) A ver... Tampoco voy a decir que vea vaqueros a mi alrededor, ¿eh? Y si tuviera que cortar la cabellera, igual se la cortaba a alguno del grupo o incluso a mí mismo. (Risas)

- En 'Iraultza alaia' reivindican una revolución alegre: actuar, bailar, cantar, moverse, saltar...

- Claro, la revolución se puede hacer sin dejar de sonreír y bailar. El problema al que te enfrentas no cambiará independientemente de que te enfades o estés de buen humor. Es mejor estar de buen humor que de mala hostia.

- También dicen que «un pueblo nunca muere mientras continúa cantando».

- Sí, en los últimos tiempos hemos perdido la costumbre de cantar después de cenar con los amigos. Siempre se ha dicho que el pueblo que canta nunca muere, así que deberíamos cantar más. Cuando cantas, el alma se eleva y permite que las cosas se entiendan mucho mejor.

- En 'Ez naiz makurtuko' invitan a la gente a confiar en sí misma, a defender lo suyo... Hay mucho mensaje positivo, tanto que alguno pensará que es un disco de autoayuda...

- Pues si alguien lo piensa igual es porque le hace falta. (Risas)

- Por cierto. ¿Les había ocurrido eso de actuar tres noches consecutivas en un mismo escenario como Intxaurrondo?

- Sí, hace unos años en Bilbao, durante unas navidades... También hemos llenado la Sala Santana dos noches consecutivas, que sería como llenar Intxaurrondo seis veces. Cuando ocurre eso es de agradecer porque significa que te aceptan y están deseando verte.

- ¿Cómo enfocan este año?

- Sin prisa pero sin pausa. De momento vamos a hacer conciertos en salas -ya hemos estado en Bilbao, Madrid, Sevilla...- y luego ya se verá.

- En septiembre volverán a Gipuzkoa como una de las principales bandas del Donostia Festibala del Hipódromo. ¿Qué tal se ven junto a nombres como Ayax & Prok, Bad Gyal o Mala Rodríguez?

- Muy bien, hemos tocado con todo el mundo, nos da igual coincidir con heavies, punkis o rockeros: somos muy abiertos y a mí el trap y el rap me gustan también.

- ¡Incluso se atreve usted a rapear unos versos en 'Salto!'!

- (Risas) ¿A eso le llamas rapear? Es sólo un detalle de los que decía antes. Hay raperos-bertsolaris impresionantes a los que hay que respetar.