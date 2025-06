Del akelarre de a la locura por Bruce

Jon Agirre Donostia Lunes, 16 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

No han sido pocas las voces críticas con la oferta musical de Donostia y Gipuzkoa, lamentando que las últimas grandes citas hayan sido en el BEC o en el Navarra Arena. Que reivindican que hace falta un pabellón multiusos similar y que, parece, llegará allá por 2030 con Illunbe Berria. Las estampas de este sábado en el akelarre de Fermin Muguruza y compañía han demostrado que había ganas. Las más de 30.000 personas que reunió el de Irun hicieron como si no llovía o, al menos, como si no les molestara. No era una prueba sencilla, y se superó con nota, aunque en otros aspectos seguro que desde la organización han apuntado debes y mejoras, como los accesos. No pocos tuvieron que esperar con paciencia para poder acudir a la pista ya que, al parecer, solo se abrió una puerta. La cola llegó hasta el miniestadio. Habida cuenta de que se espera que Bruce Springsteen ronde las 80.000, si no son más, ya que una vez que se monte definitivamente el escenario podría ampliarse el aforo, al liberarse espacio, como ha ocurrido en otras ocasiones. Ojalá se tenga en cuenta.

También habrá opción de ver a Muguruza, cinco en total de aquí a final de año. A las dos ya conocidas, integradas en su gira internacional anunciada hace casi un año, sumó tres nuevas citas.

La primera de ellas será el 28 de junio en Arbaratze, en el marco del festival EHZ. Ya en julio volverá a jugar con las efemérides y el 6 de julio, en el 40 aniversario de la fuga de Martutene, de la que nació su archiconocido 'Sarri Sarri', actuará en Arrasate. De ahí volarán el día 23 a Tokio, parada ya anunciada de su gira internacional. En agosto será el turno de Vitoria, el día 7 en las txosnas de La Blanca; y el 14 se quitará una espina al actuar en Irun, en plenas fiestas de Mosku. El cierre al casi año que le ha llevado de escenario en escenario, congregando a multitudes, celebrando los 40 años de trayectoria musical recordando en cada cita a su hermano Iñigo, llegará el 4 de octubre en el Navarra Arena. Única de todas las citas para las que no quedan entradas.

En todas le acompañará su banda, que rindió a las mil maravillas en Anoeta. Por algo los calificó de «gladiadores» Muguruza. Si el cansancio no hace mella, como ha sido hasta ahora, son otra razón de peso para acudir a los directos anunciados. Porque, como avanzó el propio Fermin, puede que no haya giras multitudinarias. Sobre el escenario se le vio cómodo, disfrutando cada momento, rodeado de amigos y cómplices, cediendo el foco a cada integrante.

De «bandaza» a la E Street Band

Que los grandes artistas confíen en músicos de talla mundial, que den otro aire al directo o incluso lo hagan subir de nivel, no es nuevo. Conocedor de esa dinámica es Bruce Springsteen, que en su quinta visita a la ciudad lo hará acompañado de la E Street Band. No podía ser de otra forma, pensará alguno, pero... El concierto tendrá su parte curiosa, ya que el cineasta italiano Giovanni Moretti, más conocido como Nani Moretti, grabará parte de su película secreta» con la ayuda de algunos extras.

La oferta musical en la ciudad no se limitará a la doble cita del músico de New Jersey y el propio sábado habrá dos ofertas más al calor del Día Europeo de la Música. Por un lado, el Ayuntamiento de Donostia entregará el Adarra Saria de 2025 a Antton Valverde. Será a las 19.30 horas en el Victoria Eugenia y, posteriormente, Valverde ofrecerá un concierto. Si la meteorología lo permite, los «talentos locales» Inv3rt, Mark Duti, Wtxw en el aperitif y Latitud 43, Peter Bjørn y Miss B., Sara Mansilla eta Physis versus Nomos a partir de las 18.00 horas harán suyo Sagüés dentro del festival Musikagela Fest. También actuarán los murcianos Al Dual.

Redondeará el fin de semana el concierto del legendario batería Max Weinberg, miembro de la E Street Band, que entre actuación y actuación en Anoeta, el domingo 22 de junio tocará temas elegidos por el público que se acerque al Teatro Victoria Eugenia como si un 'jukebox' fuera. Y lo hará, además, con «músicos locales». Tirón ha tenido, ya que las entradas se agotaron en apenas tres horas.

