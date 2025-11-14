La Agrupación Lírica Itsaso sopla 40 velas con voces nuevas que alientan su futuro La coral interpretará esta tarde en la basílica de Santa María la 'Misa de la coronación' de Mozart en un concierto con la soprano Elena Sancho

Hace ya 40 años que la Agrupación Lírica Itsaso entonó sus primeras obras, y hoy por la tarde, con nuevas voces que alientan su pervivencia, celebran este aniversario con un concierto en la basílica de Santa María en el que contarán, entre otros, con invitados como la soprano Elena Sancho.

La entidad nació en Donostia en 1985, con el objetivo de difundir la ópera y la zarzuela, que cantaban en todos los recitales, asegura su actual presidenta Amaia Zabala, quien recuerda que la coral formada por 45 personas ha ido renovándose, «sobre todo después de la pandemia». «Ha habido relevo generacional», agradece, y confía en que sigan entrando voces nuevas. Al mismo tiempo, también han ido ampliando el repertorio que ofrecen, donde «hacemos por ejemplo música de cine o villancicos», explica.

Para seguir garantizando ese futuro de la agrupación, que «no hay que perder y cuesta mantener», irá destinada la entrada, diez euros, del concierto con el que hoy, a las 19.30, celebrarán sus 40 años. Será un recital con muchos invitados y que se dividirá en dos partes. La primera, protagonizada por «nuestro coro de cámara, especialista en música antigua», y que interpretará cuatro obras.

En la segunda parte la coral ofrecerá un programa que incluye 'Misa de la Coronación', de Mozart; 'Maite', de Pablo Sorozabal; 'La del Soto del Parral', de R. Soutullo y Vert; 'Gran Vía', de Chueca y Valverde; 'Il Trovatore', de Verdi; y 'Brindis de la Traviata', de Verdi.

Junto con los integrantes de la agrupación actuarán cuatro solistas: la soprano Elena Sancho, la alto Tiziana Vaccari, el tenor Imanol Laura, y el bajo Iago García.

Además, explica Zabala, «tenemos una orquesta de cámara, que está formada por 18 alumnos de Musikene, centro con el que tenemos una relación muy fluida. Hay dos pianistas que nos acompañan en los ensayos y en muchos recitales», cuenta la presidenta. de una formación que quiere seguir llenando salas, y que sabe lo que es actuar en festivales de prestigio como la Quincena Musical guipuzcoana, en la ABAO o en festivales líricos de Francia o Alemania.

