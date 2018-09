«Te acostumbras a la montaña rusa de la música, incluso te haces adicto» Fermín Bouza, vocalista y compositor de Correos, en el centro de la imagen promocional del grupo donsotiarra. / DV Correos El trío donostiarra de rock alternativo liderado por Fermín Bouza publica su cuarto trabajo en diez años, 'Terapia, terapia' JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 7 septiembre 2018, 09:41

Son Fermín, Luis y Asier, «los mismos tres elementos» que hace diez años se reunieron para poner en marcha un grupo de música que sigue fiel a un rock alternativo «directo y sin artificio», según predican ellos mismos. Acaban de publicar su cuarto disco, 'Terapia, terapia', grabado en los estudios Neomusicbox de Aranda de Duero entre finales de 2017 y principios de 2018.

- ¿Cómo ven su carrera ahora que Correos ha cumplido una década?

- Pues la nuestra es una carrera muy coherente, nunca hemos pegado un pelotazo, pero siempre hemos tenido público y siempre hemos crecido exponencialmente. Sobre todo, nos sigue apeteciendo hacer discos y giras, que es lo más importante y a la vez lo más difícil para una banda. Somos grandes amigos.

- El disco lo ha producido usted junto a José Caballero. ¿Qué tipo de sonido tenía en mente?

- En realidad, el sonido es el que tiene la banda, y de momento, no quería cambiar nada en ese sentido... Nuestra intención era, más bien, conseguir un sonido más conciso y directo que el de 'Seres', nuestro anterior disco.

- En la portada del disco aparece una chica a punto de ingerir una pastilla. ¿A qué alude el título?

- 'Terapia, terapia' es como cuando dices «cuero, cuero» en plan «cuero del bueno». Terapia de la buena. Llevamos diez años como banda, hemos vivido mucho trote, muchas alegrías y muchas derrotas. Te acostumbras a la montaña rusa de la música, incluso te haces adicto, pero eso no significa que no deje secuelas. Además, en lo personal te suceden cosas. Durante la grabación del álbum, por ejemplo, falleció mi padre, al que yo adoraba... y adoro.

- Le han dedicado el primer single, 'No se apaga', que marca el tono del álbum.

- Ese tema está basado, como otros del disco, en un poema de mi padre. Él era, entre otras muchas cosas, poeta. Una de sus poesías comenzaba y terminaba así: «Un so punto de luz para seguir mirando» (Un solo punto de luz para seguir mirando) y a través de esta frase y de su manera de entender la vida yo tiré del hilo de la canción.

- El concepto de la luz está presente en otras canciones de 'Terapia, terapia' como 'Donde naufraga la luz'. ¿Por qué?

- Tiene que ver con la esperanza... Es una alegoría muy humana.

- También hay una cierta trascendencia en los textos... 'Vida en el más allá' habla de «viajar por los límites del tiempo» y en ella canta: «Dicen que somos carne y después silencio». «Sé que tras la fórmula se esconde el gran misterio».

- Soy un sano escéptico, en sentido pirrónico, no científico, pero eso no te anula como ser espiritual y siempre he tenido mi puntito.

- Pese a todo, no falta el humor, un tanto gamberro, en temas como 'La isla de los famosos' en la que imaginan un lugar al que las celebridades fallecidas (Bowie, Michael Jackson, Malcolm X, Juan Pablo II...) llevan sus mascotas, cuidan sus jardines y planchan sus camisas...

- En realidad, esa canción habla de los típicos conspiranoicos que siempre han existido y que ahora tienen altavoces en las redes sociales. Son gente que se queja de todo y a quienes no les gusta nada, pero a la hora de ponerse en acción todo lo que hacen es despotricar y después tomarse una cerveza.

- Precisamente, en 'La música es eterna' arremeten también contra la «vida moderna» y la 'religión' de Internet y las redes sociales. Y terminan diciendo: «La música no entiende la vida moderna». ¿Qué quieren decir?

- Es humor negro acerca del 2.0, ya sabes: troles, gurús de nueva conciencia, lacitos negros, esnobismo... La música no habla ese idioma, la música es eterna.

- Ese concepto de eternidad aparece un par de veces en el disco...

- Preguntaré a mi psicólogo. (Risas)

- Hay una colaboración de Gabriel Shinova en 'El último verso'. ¿Cómo surgió?

- Somos amigos y yo le propuse a Gabi ese tema porque encaja muy bien con su cadencia lírica. Él aceptó, y el resultado, en mi opinión, es estupendo y emotivo.

- En 'Azul y negro' canta «Y a ver qué guardáis en la despensa / entre las gaviotas y las hienas / España azul, España negra». No han eludido hablar de política...

- Siempre hemos metido alusiones, pero esta vez la cosa salió más directa. Era un momento demasiado escandaloso para no decirlo claramente pero, eso sí, sin renunciar al humor.

- En las dedicatorias aparece «la gente de Aranda de Duero», en alusión al festival Sonorama, donde han vuelto a actuar. ¿Tan importante es para ustedes?

- Es el festival que nos permitió dar nuestro primer gran salto. Por desgracia, no somos profetas en nuestra tierra, pero sí en Aranda, nuestra tierra de adopción, y en esta vida hay que ser agradecido.