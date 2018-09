Abstract Artimus regresa a Donostia con su rock duro y sureño El estadounidense presentará su nueva entrega 'When The Beast Is After Me' en el Dabadaba JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Martes, 11 septiembre 2018, 06:56

El estadounidense Abstract Artimus, habitual de los escenarios españoles, regresa hoy a Donostia para presentar en el Dabadaba (21.00 horas) su nueva entrega de rock duro y sureño, 'When The Beast Is After Me' (2018). La entrada cuesta 10 euros en venta anticipada y 12 en taquilla.

Criado en Alabama pero afincado en Brooklyn, Artimus Alexander Pace creció musicalmente influenciado por el rock and roll puro y salvaje de su padre, que era batería de Jimmie Van Zant Band, es decir, el grupo del primo de Ronnie Van Zant, cantante de Lynyrd Skynyrd.

Cuando el joven músico se independizó, montó Fry Cook, proyecto que le llevó a girar con la banda de thrash metal Gwar. En 2009 publicó su primer disco como Abstract Artimus y desde entonces no ha parado de girar por todo el mundo y, en especial, por España. De hecho, su anterior álbum largo, 'The City Arrives' (2015), lo publicó la discográfica madrileña Subterfuge y lo produjo Javier Vielba (Arizona Baby). A comienzos de 2018 lanzó 'When The BeastiIs After Me', editado por la casa neoyorquinaDire Life Records.

Donostia será la primera cita de una amplia gira que pasará por una docena de ciudades del Estado como Sevilla, Logroño y Valladolid, entre muchas otras.