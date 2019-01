«ABBA conserva la capacidad de tocar el corazón de las personas» Las cantantes británicas, en el espectáculo 'ABBA Tribute'. / DV El Auditorio Kursaal acoge mañana un espectáculo que recrea con gran «autenticidad» las canciones del célebre grupo sueco JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Sábado, 12 enero 2019, 10:37

La 'Abbamanía' llega a Donostia. El Auditorio Kursaal acogerá mañana domingo a las 19.00 horas el espectáculo 'ABBA Tribute', que rinde homenaje al grupo sueco de la manera más fiel posible, gracias al mimético trabajo de Gimme Gimme ABBA. Se trata de un grupo británico que ha sido disfrutado por más de un millón de espectadores de todo el mundo, incluidos países como EE UU, Canadá, Gran Bretaña o Francia. Ayer noche apenas quedaban ya unas decenas de entradas -que cuestan 35 euros- para este espectáculo en el auditorio donostiarra

Según informa a este periódico NK Prodarte, la empresa que los trae de gira a España, el show cuenta con siete artistas, entre músicos y cantantes, y sus principales estrellas son Katie Louise Galston y Amanda Louise Bell, que encarnan a Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Fältskog.

Con una interpretación «impecable» y voces «idénticas a las de ABBA», la banda repasa todos y cada uno de los éxitos del grupo que permaneció en activo entre 1972 y 1982: «Desde los ritmos bailables de 'Mamma Mia', 'Waterloo' y 'Take a Chance on Me' hasta baladas amargas como 'Fernando' y 'The Winner Takes It All'».

Sencillez y originalidad

Gimme Gimme ABBA lleva varios años representando el homenaje, por lo que ha logrado «un alto grado de perfeccionamiento». en sus funciones «Todo el show está preparado para recrear la autenticidad de ABBA, siguiendo muchos detalles del grupo original», aseguran antes de citar los trajes «deslumbrantes», la iluminación «difuminada» y una coreografía «única» que hace «cantar, bailar y disfrutar a todo el público».

Preguntados por el tirón que el grupo ABBA sigue conservando hoy en día, los responsables de la promotora responden que su éxito reside en «la sencillez y originalidad de sus canciones», factores combinados con la «capacidad» que su repertorio tiene de «tocar el corazón de las personas».

El concierto Artista ABBA Tribute. Lugar Kursaal (Donostia). Día y hora Mañana, domingo, a las 19 horas. Precio 35 euros.

«Pese a ser un grupo de los años 70, continúa atrayendo a todo tipo de público, que sigue recordando y añorando a los ABBA originales», aseguran, al tiempo que reconocen el efecto llamada del musical 'Mamma Mia!' y su adaptación cinematográfica: «ABBA sobrevive al paso del tiempo». Recomendado para todo tipo de audiencias, 'Abba Tribute' es ideal para «cualquier persona que ame la música» del grupo. «Al ser una actuación tan genuina, los espectadores no pueden evitar levantarse de las butacas y ponerse en marcha al ritmo de la música. Salen realmente contentos y eufóricos por haber revivido un concierto de uno de sus grupos favoritos», concluyen.