Música en precario Iker Telleria, Ainhoa Merzero, Olatz Egiburu y Pedro Aguinaga, en la sala de audiciones, hipotecada por la presencia de la boca del montacargas por el que se transportan los instrumentos. / FOTOS: USOZ Un recorrido por el Conservatorio de Donostia con algunos de sus profesores saca a la luz su deterioro «Cuando llegan nuevos alumnos pasamos vergüenza al enseñarles las instalaciones», confiesan los docentes BORJA OLAIZOLA SAN SEBASTIÁN. Lunes, 18 junio 2018, 07:59

Fue durante décadas uno de los principales conservatorios de España, el único con estudios de grado superior que había en toda la zona norte. De aquellos tiempos heroicos el Conservatorio Profesional de Música Francisco Escudero conserva un rigor académico reconocido de forma unánime por todos los estamentos de la música española y una biblioteca que guarda valiosos pedazos de la historia musical de Donostia. Pero el tiempo no perdona y el edificio acusa el paso de los años. La dirección académica del centro ha denunciado esta semana en el Parlamento Vasco la «insostenible» situación del Francisco Escudero y ha exigido a las instituciones una solución al deterioro de su sede. Una visita al centro en compañía de algunos de sus profesores confirma tanto el fundamento de esas denuncias como la inhibición de las autoridades a la hora de solucionar un problema que viene de lejos.

Tiene el interior del conservatorio ese aire de decadencia 'viscontiniana' de los edificios antiguos que tanto luce en las películas de época pero que tan incómodo resulta a la hora de vivir o trabajar en ellos. El centro está ubicado en el ala sur del edificio Easo y durante décadas compartió ubicación con las sedes de la Policía Municipal y de los Bomberos. Los casi 3.000 metros cuadrados que ocupa se reparten en torno a un patio central rodeado por una galería coronada por un lucernario que distribuye la luz natural.

El edificio Easo, obra del arquitecto Juan Rafael Alday, es uno de los pocos ejemplos de arquitectura racionalista que quedan en Donostia y por eso goza de un alto grado de protección. Tan alto que cualquier mínima modificación -por ejemplo un cambio de las ventanas- exige cumplimentar una larga lista de trámites y permisos que pueden prolongarse meses y hasta años. «Una alumna del conservatorio que luego estudió arquitectura hizo una propuesta de remodelación que contemplaba la incorporación de la antigua sede de los Bomberos y el añadido de levantes, pero parece que no va a ser posible por la protección», revela Junkal Guerrero, profesora de piano y jefa de estudios del Francisco Ecudero.

«Las aulas son tan pequeñas que tenemos que salir al pasillo para dar algunas clases»

«Hay profesores que tienen que ponerse tapones en los oídos para no padecer acúfenos»

La lista de deficiencias del edificio es muy larga, algo que no es muy extraño si se tiene en cuenta que se inauguró hace ya 85 años y que desde entonces no se ha acometido ninguna intervención estructural de calado. Las aulas son muy pequeñas, la insonorización apenas existe, hay humedades y filtraciones por doquier, no hay una sala de audiciones y el único acceso mecánico a los pisos superiores es un viejo montacargas que ni siquiera llega a la puerta principal del centro académico.

Nuevas sedes

Pero antes de completar la introducción a las muchas carencias del conservatorio conviene tener en cuenta un dato: tanto la Policía Municipal como los Bomberos, los dos servicios que han compartido el edificio Easo con el conservatorio durante décadas, hace tiempo que se han buscado nuevas sedes: los primeros se han ido a Morlans y los segundos se trasladaron a Intxaurrondo. Puede que esa evidencia sea más elocuente que cualquier otro argumento a la hora de calibrar las posibilidades que brinda el edificio Easo .

El conservatorio tiene unos 350 alumnos y unos 57 profesores. No es una mala proporción, el problema es que no hay aulas suficientes y las que hay son tan pequeñas que a veces hay que sacar las mesas a los pasillos. «Como no se podía crecer hacia fuera, el conservatorio ha crecido hacia dentro: donde antes había un aula se ha dividido el espacio y se han sacado tres aulas con la consiguiente reducción de espacio», reflexiona Pedro Aguinaga, profesor de violín.

Las limitaciones repercuten de una u otra forma en todos los alumnos. Ainhoa Merzero, que enseña canto, explica que su aula es tan pequeña -15 metros cuadrados- que cuando quiere hacer trabajos específicos de escenografía o movimientos tiene que salir con sus alumnos al pasillo y molesta al resto de sus compañeros. «A los demás profesores no les suele hacer gracia porque les molestamos y a veces tenemos roces aunque ya estamos acostumbrados», sonríe.

La ausencia de un auditorio condiciona la dinámica del centro y limita las posibilidades de los alumnos. «Nos tenemos que amoldar a las salas de otros centros que estén disponibles pagando siempre un alquiler y costeándonos además los gastos de transporte de los instrumentos», constata Junkal Guerrero. Ainhoa Merzero lamenta la escasa colaboración de las instituciones a la hora de ceder locales en San Sebastián y recuerda que este curso tuvo que organizar una de las audiciones en Miranda de Ebro con las consiguientes molestias para los alumnos y sus familias. «En vez de facilitarnos las cosas nos cierran las puertas y tenemos que buscarnos la vida como podemos», se queja.

La insonorización de las aulas es tan deficiente que los profesores tienen que ponerse de acuerdo entre ellos para no 'pisarse'. Lo cuenta Olatz Egiburu, que enseña lenguaje musical: «Suelo hacerles dictados a mis alumnos y en las pausas se escuchan los sonidos de las prácticas del aula de al lado, así que muchas veces tenemos que ponernos de acuerdo antes de las clases para decir a tal hora hago yo el dictado y diez minutos después lo haces tú porque en caso contrario es imposible». Iker Telleria, profesor de percusión, ahonda en ese terreno: «Como las aulas son tan pequeñas y los instrumentos retumban tanto, muchos profesores se tienen que poner tapones en los oídos para evitar problemas como la aparición de acúfenos».

Tan difícil como impedir que los sonidos de los instrumentos viajen con total libertad de un aula a otra resulta combatir los problemas derivados de la falta de aislamiento térmico. «Se bajaron los techos para mejorar la acústica pero el resultado ha sido que en cuanto llegan los meses cálidos la temperatura sube a 35 grados y más», constata Junkal Guerrero.

En las fachadas que dan al norte el problema no es el calor, sino las humedades y las filtraciones que los profesores intentan disimular colocando plásticos. La última vez que se pintó el interior del conservatorio, recuerda el director, Luis San Sebastián, fue hace treinta años, lo que explica los desconchados que 'decoran' columnas y paredes. «Nosotros ya estamos acostumbrados, pero cuando vienen los nuevos alumnos y les enseñamos las instalaciones me suele dar vergüenza», confiesa la profesora Olatz Egiburu.