La música de Milford Graves y Lee Ranaldo, en el Dock of The Bay

La sección oficial del festival de cine documental musical Dock of the Bay de San Sebastián, que se celebrará del 7 al 12 de enero, contará con nueve títulos a concurso. Los cines Trueba y el Teatro Principal acogerán las proyecciones de documentales musicales, y Tabakalera, Dabadaba y Convent Garden albergarán eventos musicales y culturales que aún no han sido desvelados.

Los organizadores destacaron algunos de los documentales que se proyectarán, como la multipremiada producción brasileña 'Bixa Travesti', retrato de la cantante y artista transgénero Linn da Quebrada; 'Els Ulls s'aturen de crèixer', sobre el músico mallorquín Miquel Serra, y 'O Espírito de Pucho Boedo', que acompaña a Novedades Carminha en la revisión y grabación de 'A Santiago voy', tema popular de la música gallega.

En 'Cantares de una Revolución', Nacho Vegas recrea la insurrección de los obreros y campesinos asturianos en octubre de 1934, mientras que 'La Estrella Errante' revisita a la banda de punk Los Fiambres. El percusionista y fundador del jazz de vanguardia Milford Graves es retratado en 'Milford Graves: Full Mantis', mientras que 'Hello Hello Hello: Lee Ranaldo: Electric Trim', acompaña a Lee Ranaldo, guitarrista de Sonic Youth. La Sección Oficial también contará con dos óperas primas vascas, 'Lou', de Usua Garin, Andrea Lopetegi e Izotz Barrio, en torno a Lou Olangua (OK Korral); y 'Bashaideak', de Elsa Oliarj-inès, que analiza las canciones tradicionales de Zuberoa.

El festival irá acompañado del seminario titulado 'La música, la imagen, el relato', dedicado a la reflexión sobre la pertinencia del relato en el documental musical, sus conexiones con la literatura... Entre los ponentes estarán la compositora y cantante Elena Setién; el programador del festival Mostra Eduardo Guillot; el cineasta y artista visual Lois Patiño; y la artista visual y escritora Marla Jacarrilla.