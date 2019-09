«Música integrada en nuestro estilo de vida» Miércoles, 4 septiembre 2019, 07:40

Durante el siglo XX existieron muchos intentos de dar a la música el papel que realmente debería tener, que no es ni mucho menos el que le damos, según Lizaso.

«Veo que estamos en un momento de la evolución humana donde podemos empezar a tomar conciencia como sociedad de que la música trabaja dominios no musicales y que además los trabaja con mucha fuerza y efectividad. Es dar un paso más como sociedad. La música tiene que estar integrada en nuestro estilo de vida. Hace 50 años practicaban deporte los deportistas. Hoy en día además de los deportistas la sociedad también practica deporte. Esto es a lo que aspiramos. No nos podemos ni imaginar lo que se puede llegar a conseguir con la música cuando se trabaja como herramienta y no como un fin en sí».