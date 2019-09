Música, circo y cabaret en el show musical 'The hole zero' La actriz Cristina Medina es la maestra de ceremonias de 'The hole zero'. / BORJA AGUDO El espectáculo adquiere esta vez ritmos de música disco en un montaje envuelto en vistosos números de acrobacia y equilibrismo ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 4 septiembre 2019, 07:45

La saga de espectáculos de 'The hole' presenta desde mañana en el Victoria Eugenia su tercera parte con 'The hole zero', un musical y un vistoso show que como en las dos veces anteriores mezcla circo y cabaret con baile y canciones, siempre con un atrevido y desenfadado humor.

El espectáculo cuenta con más de 20 artistas en escena entre cantantes, actores, acróbatas y equilibristas, entre otros. Algunos de los números de acrobacias prácticamente se desarrollan sobre las cabezas de algunos espectadores.

LAS REPRESENTACIONES Lugar Teatro Victoria Eugenia. Fechas Del 5 al 8 de septiembre. Horarios Jueves, 20.30h. Viernes y sábado, 19.30 y 22.30. Domingo, 18.00 y 20.45 h. Precios Entre 28 y 50 euros.

La actriz Cristina Medina interpreta el personaje de la maestra de ceremonias. Es el hilo conductor encargado de sintonizar desde el primer momento con el público. «Es una gran responsabilidad, lo que hago es mantener en alto todo el rato esa energía que se crea con los espectadores». Dice que lo disfruta mucho porque «es una función que emite mucha energía y enseguida conectamos con el público, en realidad lo hacemos ya antes de que empiece el espectáculo y no se para hasta el final. Se baila, se ríe y se disfruta mucho tanto con los espectaculares números de acrobacia como con la parte musical».

El musical traslada a los asistentes a la Nochevieja de 1979, al parecer en el famoso club de Nueva York, Studio 54, donde por entonces reinaba la música disco. ¿Imaginación de la maestra de ceremonias o realidad? Poco importa porque 'The hole zero' muestra su fuerza en sus divertidos números de cabaret, siempre con un tono sexi y muy desenfadado, y en los números de circo.

Para Cristina Medina, que también participó en la primera parte de la trilogía, esta vez «hay todavía mejores momentos, la productora siempre está viendo en todo el mundo qué artistas hacen algunos números concretos y los fichan. Es el caso de los artistas cubanos que protagonizan dos trabajos muy espectaculares en el trapecio y el columpio».

Se va a escuchar mucha música de finales de los años setenta y principio de los ochenta. «Música disco a tope, con temas muy conocidos de entonces, algunos de ellos se interpretan incluso antes de que empiece el show para que el público comience de los más animado».

Pelo a lo afro y tacones altos

Y la animación no para. Menos hacer fotos y grabar vídeos los espectadores pueden dar rienda suelta a su alegría. «Aquí se baila, se canta y todos nos lo pasamos de maravilla». Que no sufran los que temen que les saquen al escenario «porque ocurre menos que las otras veces». Lo mejor que pueden hacer, según Cristina, «es que levanten la mano, se presenten voluntarios y así se les pasa pronto el miedo. Pero tranquilos no nos metemos con nadie».

El ambiente de los 70 y 80 «nos lleva a que todo sea muy cabaretero, con las pelucas afro, tacones y la ropa ajustada, las lentejuelas». No falta la sensualidad, «esto es 'the hole', cómo no la va a haber», contesta rápido la maestra de ceremonias. «Sensualidad, sexualidad y todo lo que acabe en a. Pero menos para niños es un espectáculo para todo tipo de público. Vienen parejas jóvenes, pandillas de chicos y chicas, matrimonios mayores. Es un show para pasarlo muy bien y eso funciona con todos».

Lo que según Cristina es imposible que ocurra es «no animarse, porque hemos creado un montaje muy vivo, que está constantemente enfocado para que divertirse y lo conseguimos. La prueba está en los ocho años de gira que llevamos entre los tres espectáculos, repitiendo en muchas ciudades y llenando, como ocurrió en San Sebastián cuando estuvimos en 2014 y 2015 con las otras dos partes de 'The hole'».