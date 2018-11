«Mi obra habla alemán» Ignacio Chillida conversa con uno de los asistentes a la inauguración de la retrospectiva. / I.A. El Museo de Wiesbaden dedica una retrospectiva a Chillida en la que se muestra la relación que mantuvo el escultor con la cultura germana ITZIAR ALTUNA WIESBADEN. Viernes, 16 noviembre 2018, 06:53

El Museum Wiesbaden llevaba años intentando organizar una exposición en torno a la obra de Chillida, «el escultor español más importante de la segunda mitad del siglo XX», remarcan desde el centro alemán. Ayer por la tarde, el ansiado proyecto se hizo realidad, con la inauguración de la retrospectiva 'Eduardo Chillida. Arquitecto del vacío', comisariada por su hijo, Ignacio Chillida, y el director del museo alemán, Alexander Klar.

La muestra reúne más de un centenar de obras, que en gran parte proceden del Museo Chillida Leku, tal y como explicó Ignacio Chillida. Autoridades locales, una delegación del Ayuntamiento donostiarra encabezada por el alcalde Eneko Goia y el concejal de Cultura Jon Insausti, así como los hijos del escultor Ignacio y María asistieron al acto, donde se ensalzó la figura del escultor donostiarra y el legado que dejó en tierras germanas a través de su obras.

La retrospectiva repasa la trayectoria profesional del artista y refleja la estrecha relación que mantuvo con la cultura alemana. «Mi obra conecta más íntimamente con los pueblos germánicos que con los mediterráneos. Es mejor recibida en Alemania que en Francia. Quizá porque mi propia cultura es una cultura atlántica. Más hacia dentro, más introvertida que la italiana». Este texto de Eduardo Chillida que cierra el catálogo de la exposición refleja cómo el escultor guipuzcoano se sintió siempre muy identificado con Alemania.

«Mi padre siempre decía; yo no hablo alemán pero mis obras seguramente sí», recordó su hijo. Una relación que se vio correspondida, ya que Alemania es el país con más obras monumentales de Chillida. Los proyectos de ocho de estas grandes esculturas, con versiones de dimensiones reducidas, se pueden contemplar en una de las salas que se ha dedicado a las obras que creó el escultor para distintos espacios públicos de Alemania.

Siete salas

Una de las más destacadas es 'Berlín', el coloso de seis metros de altura y 90 toneladas de peso, ubicada junto a la cancillería de la capital germana, o 'Buscando la luz II', la gran pieza expuesta en los jardines del Pinakothek der Moderne de Munich.

La muestra se divide en siete amplias salas que ocupan la parte central del Museum Wiesbaden. El visitante realiza un recorrido cronológico, desde las primeras obras que realizó el artista a finales de la década de los cuarenta en París (escultoras de piedra que hasta la fecha no se habían expuesto y una serie de dibujos), hasta sus últimas producciones, en las que el concepto del 'vacío' cobra protagonismo.

Durante ese viaje, el 'Peine del Viento' ocupa una parte importante en la exposición, con una sala dedicada a los estudios, proyectos y homenajes de esta serie de esculturas en materiales como el hierro o el acero. «Todo el mundo quiere conocer la historia de esta obra», admitió Ignacio Chillida. El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, coincidió al señalar que esta exposición supone una «carta de presentación espectacular» de la ciudad en Wiesbaden, ciudad hermanada con San Sebastián.

Otra de las piezas destacadas de la exposición es 'Gurutz Aldare', un altar formado por tres cruces de granito de 400 kilos cada uno, que por primera vez ha salido de la iglesia Sankt Peter de Colonia y que ocupa un lugar especial, en una sala de dimensiones más reducidas que «invita al recogimiento», admitió Ignacio Chillida.

Fondos de la familia

La exposición 'Eduardo Chillida. Arquitecto del vacío' es la primera retrospectiva sobre el artista donostiarra que se organiza en Alemania tras su fallecimiento en 2002. Las más de cien piezas que completan la muestra proceden de los fondos de la familia, así como de colecciones privadas y varios museos, como el Reina Sofia, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Bellas Artes de Bilbao y otros centros culturales de Alemania.

La mitad de las 62 esculturas que se exponen pertenecen al centro de Chillida-Leku, que durante estos días ha iniciado las obras de mejora para su próxima reapertura «los más pronto posible», según afirman desde la familia del escultor.

Aunque todavía no hay ninguna fecha cerrada, desde finales del mes de octubre se están llevando a cabo una serie de obras de mejora en el recinto, tanto en el caserío Zabalaga, como en la zona donde se ubican las oficinas. Los trabajos, tal y como adelantó Ignacio Chillida, se están centrando en arreglar el tejado del caserío y mejorar la instalación eléctrica.

También está previsto dotar de una cafetería al museo. «Todavía hay mucho trabajo por delante», reconocío, para añadir que el museo volverá a abrir sus puertas «cuando se acaben las obras» y «en las condiciones adecuadas». Aunque sin aventurarse a dar ninguna fecha, Ignacio Chillida sí que dio por seguro que la reinauguración será «antes del verano».

A finales del año pasado se hizo público el acuerdo alcanzado por la familia del escultor y la galería Hause & Wirth, por el que la prestigiosa galería suiza se encargaría de la representación mundial y en exclusiva de la obra de Eduardo Chillida. El acuerdo también contemplaba abrir al público Chillida-Leku, donde «se expondrán obras de otros artistas coetáneos que ayuden a contextualizar su trabajo», señalaron entonces fuentes de la galería a DV. Aunque en un principio se barajó la fecha de 2018, al final la reapertura no se producirá hasta mediados de 2019. Según ha podido saber este periódico, especialistas de la galería Hauser & Wirth ya trabajan desde San Sebastián en el nuevo proyecto de Chillida Leku.

Patrimonio de la Humanidad

A la espera de que el museo de Hernani vuelva a abrir sus puertas, parte de sus obras se podrán contemplar hasta el próximo 10 de marzo en la exposición que se acaba de inaugurar en el Museo Wiesbaden.

Ignacio Chillida también se refirió al camino emprendido por el Ayuntamiento de San Sebastián para que el Peine del Viento sea declarado Patrimonio de la Humanidad. «Para la familia y mi padre sería un honor», reconoció. Sin embargo, esta catalogación requerirá el cumplimiento de ciertas condiciones, que ha día de hoy no se cumplen.

Uno de ellos es el referente a las medidas de seguridad por el desprendimiento de parte de la ladera. El Ayuntamiento ya trabaja junto a las familias de Peña Ganchegui y Chillida para buscar la mejor solución. «Evidentemente hay que buscar una solución, pero tengo ciertas dudas sobre cuál es la más indicada», admitió Ignacio Chillida, quien insistió en que «así no puede quedar». La ladera lleva más de tres años protegida por un vallado de seguridad provisional y las últimas intervenciones no han dado el resultado esperado. «Por nuestra parte ese muro no puede existir. Entre nosotros ya comentamos que pronto va a parecer el muro de las lamentaciones. Hay que solucionarlo cuanto antes».

Por eso desde la familia Chillida se ve con buenos ojos la posibilidad de que el Peine del Viento sea declarado Patrimonio de la Humanidad, ya que «conllevaría cumplir con una serie de medidas muy estrictas para que no se toque nada, lo cual sería muy estupendo», dijo. «Ahora no, pero antes, en el Peine del Viento se ha actuado muy a la ligera».