Un museo en Islandia mantiene viva la memoria de los balleneros vascos

Hace diez años se derogó la ley que permitía asesinar pescadores vascos en Islandia. Una ley bajo la que en 1615 unos cuarenta balleneros ... guipuzcoanos fueran exterminados en los fiordos del noroeste de Islandia. Coincidiendo con el 400 aniversario de esta masacre, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno de Islandia organizaron unas jornadas en Reykjavik en las que se analizó lo sucedido desde distintas perspectivas y se profundizó en el vínculo histórico que han mantenido ambos pueblos durante la historia, que antes y después de la masacre fueron muy productivas.

Esta relación entre Islandia y el País Vasco dio un paso más ayer con la inauguración del Centro Vasco Baskasetur en la localidad islandesa de Djúpavík, ubicada en la región de Strandir de los fiordos occidentales islandeses, la comarca más estrechamente relacionada con los marinos vascos que iban a Islandia.

Se trata de la primera iniciativa en el país nórdico dedicada íntegramente a la memoria de los balleneros vascos que faenaron en estas aguas hace más de cuatro siglos, que ha sido impulsado por la asociación islandesa para la recuperación de la historia común de Islandia y los marinos vascos 'Basque Association in Iceland'. El proyecto comenzó a gestarse en 2023 como parte de una cooperación europea trienal financiada por Creative Europe, con participación de entidades de Islandia, Francia y el País Vasco, entre los que figura Albaola Itsas Kultur Faktoria.

Albaola ha participado en el proyecto, que ha sido impulsado por 'Basque Association in Iceland'

Ubicado en los antiguos estanques de arenques de Djúpavík –localidad conocida por sus diversas industrias relacionadas con el mar–, el centro se encuentra en el entorno en el que se hundieron tres balleneros vascos en 1615. Tal y como recuerda Xabier Agote, presidente de Albaola, «una tormenta destrozó los barcos, por lo que los marinos no podían volver a casa y tuvieron que buscar el modo de sobrevivir en ese lugar inhóspito, en pleno invierno. Los tripulantes de una de la naves, el capitaneado por Martín Villafranca, fueron asesinados entre el 5 y el 13 de octubre por orden del gobernador local Ari Magnússon, porque suponían una amenaza para la supervivencia de la gente local».

Centro de interpretación

Este luctuoso episodio se ha mantenido presente en la memoria colectiva de los habitantes de la zona. De la mano de Basque Association in Iceland se han llevado a cabo investigaciones históricas, excavaciones arqueológicas y se han descubierto documentos lingüísticos, como cuatro diccionarios de 'pidgin' o lengua franca euskara-islandés, que demuestran que a lo largo del siglo XVII la presencia de vascos en la isla fue muy relevante, y que el intercambio entre ambos pueblos fue muy fructífero, tanto en términos comerciales como culturales.

El Centro Vasco Baskasetur es «un espacio de interpretación», aclara Agote, en el que se explica esa relación que han mantenido los pescadores vascos e islandeses a través de varios paneles informativos. En el espacio expositivo también se muestra la reproducción de una txalupa ballenera construida por dos artesanos islandeses que se formaron en Albaola. Pero lo que más llama la atención, en opinión del presidente de Albaola, es «el lugar, una zona inhóspita, casi terrorífica, donde hace mucho frío, e imaginar que esos balleneros venían hasta aquí desde el País Vasco... emociona mucho estar aquí».

Como previa a la inauguración, durante esta semana se ha desarrollado un amplio programa cultural que ha incluido conciertos, charlas, visitas guiadas y actividades divulgativas. El proyecto se presentó el lunes en la Biblioteca Nacional y Universitaria de Islandia, en Reykjavik, donde Xabier Agote impartió una conferencia sobre la historia común entre Islandia y el País Vasco, acompañado por representantes de las entidades socias europeas que colaboran: la Basque Association in Iceland (líder de la iniciativa), el University Centre of the Westfjords, y Haizebegi (Musikaren Munduak), entre otras.

Prospecciones en la zona

La visita de esta semana a Djúpavík ha sido la tercera de la delegación de Albaola, en la que también ha participado Xabier Alberdi, director de Euskal Itsas Museoa y director científico de Albaola. «Llevamos casi dos años colaborando con las entidades de aquí, y nuestra idea es mantener esa relación. Por eso esta semana hemos aprovechado la ocasión para entablar relación con investigadores y arqueólogos y realizar prospecciones arqueológicas en la zona en la que se hundieron los tres balleneros vascos. Con las conclusiones que se obtengan, estableceremos un estrategia de excavación para poder encontrar vestigios de esos barcos que además, habían partido desde Pasaia».

Aunque de momento sólo sea una «declaración de intenciones», Agote reconoce que en Islandia hay «mucho entusiasmo» en este proyecto, que se podría asemejar con el que Albaola ha llevado a cabo en Canadá, en Red Bay, en torno al galeón San Juan, que naufragó en 1565 en la costa de Labrador. «Estamos en el comienzo de una nueva aventura, un proyecto de investigación que estos días está tomando cuerpo aquí».