Un momento del acto de inauguración ayer del centro Baskasetur,donde se dieron cita representantes de las entidadesque han participado en el proyecto. FOTOS ALBAOLA

Un museo en Islandia mantiene viva la memoria de los balleneros vascos

El Centro Vasco Baskasetur se inauguró ayer en Djúpavík, donde en 1615 naufragaron tres navíos vascos y fueron masacrados una treintena de marineros

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Hace diez años se derogó la ley que permitía asesinar pescadores vascos en Islandia. Una ley bajo la que en 1615 unos cuarenta balleneros ... guipuzcoanos fueran exterminados en los fiordos del noroeste de Islandia. Coincidiendo con el 400 aniversario de esta masacre, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno de Islandia organizaron unas jornadas en Reykjavik en las que se analizó lo sucedido desde distintas perspectivas y se profundizó en el vínculo histórico que han mantenido ambos pueblos durante la historia, que antes y después de la masacre fueron muy productivas.

