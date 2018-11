EN EL MUNDO La soprano Martina Burger, en el concierto de ayer. / IÑAKI LOPETEGI EMECÉ CRÍTICA Jueves, 1 noviembre 2018, 09:19

Tolosa, la señera villa foral, otrora capital de esta pequeña y recia Gipuzkoa, estará desde ayer y hasta el próximo domingo en el mundo del canto coral, como poderoso faro de referencia, parafraseando así, de forma totalmente cierta, al famoso pasodoble 'En er mundo' que en 1930 escribiera el maestro Juan Quintero Muñoz. De tal forma, dispersándose hacia todos los puntos de la rosa de los vientos, quedó inaugurado este cincuenta aniversario con el concierto que dio apertura a esta efeméride. Se gozó, en verdad, con las 22 voces varoniles que integran el eslovaco coro Vokalna Akademija Ljubljana, ofreciendo un concierto sorprendente, tanto por su programación cuanto por la significación de las raíces étnicas eslovenas. La primera parte bien puede catalogarse, en su conjunto, como un lied coral, donde se expuso un correcto labrado en el trabajo de afinación, pleno en sutilezas de expresividad, donde todo fue sapiencia armónica y líneas de limpias modulaciones encajadas en las urdimbres vocales. La obra Prekmurska, de Krek, es un trabajo lleno de simbolismo románico sobre un amor despechado por la infidelidad nacido desde una vieja leyenda de Eslovenia Oriental, que el coro supo desgranar con desconcertante estilo narrativo por su novedoso parlamento tonal. La soprano Martina Burger dejó ver su apreciable calidad acompañando a coro en An Sylvia y en Standchen, ambas de Schubert. Elegantes en todo momento las manos de Breda Zakotnik sobre el piano. Los eslovenos nos regalaron, en la segunda parte, las esencias culturales de su tierra con dos obras: Missa pro Pace de Ambroz Copi, y The First Dance and Zilja Wedding, que en su folclore nativo tienen un trasfondo historicista que cuadra a Eslovenia en su convulso pasado y en su presente europeísta. La misa es una especie de oratorio doliente del soldado Praprotnik que escribe a la familia desde primera línea del frente, durante la I Guerra Mundial. Una obra sostenida por una tensa interioridad armónica de agradable audición. El elegante trasunto de unión entre las primitivas narraciones canoras prerromanas y neocristianas centroeuropeas, de la segunda, dejaron un estupendo sabor.